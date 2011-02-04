Регіонали здогадуються, чому Хара пішов проти лінії партії

Народні депутати України від Партії регіонів Олександр СТОЯН і Ярослав СУХИЙ не згодні зі своїм однопартійцем, головою Федерації профспілок України Василем ХАРОЮ, який виступає проти підвищення пенсійного віку.

Про це О.СТОЯН і Я.СУХИЙ заявили в коментарі УНІАН.

Зокрема, О.СТОЯН заявив, що не вважає, що пенсійний вік не можна підвищувати. «Річ у тому, що багато людей, які сьогодні вийшли на пенсію, продовжують працювати. Причому 70% із них - жінки. Якщо вже ми не підвищуємо вік виходу на пенсію, давайте так і запишемо в законі: жінки 55 років і чоловіки, яким 60, після досягнення цього віку зобов`язані йти пенсію. Адже якщо вони отримують і пенсію, і зарплату, то який же Пенсійний фонд це витримає? Але ви уявіть, яка буде критика, якщо запропонувати таку норму!», - заявив О.СТОЯН.

Відповідаючи на запитання, чому позиція Федерації профспілок України, яку очолює регіонал В.ХАРА, розходиться з офіційною лінією Партії регіонів, О.СТОЯН заявив: «Оскільки більшість людей сприймають у багнети Пенсійну реформу, профспілки бояться «народного гніву».

У свою чергу Я.СУХИЙ вважає провокацією самі розмови про підвищення пенсійного віку.

"В рамках цієї реформи ми бачимо дещо провокаційне посилання – щодо збільшення пенсійного віку. Всі відразу підбадьорилися: опа, загроза! Правда, не зрозуміло, кому. В Ізраїлі, приміром, жінки виходять на пенсію в 65 років, чоловіки – в 67. Як тільки в Україні почали говорити про підвищення пенсійного віку, всі раптом зацікавилися пенсійною реформою. І це чудово", - зазначив Я.СУХИЙ.

На його думку, сьогодні багато людей не розуміють, що відбувається з пенсійною реформою, або підміняють поняття. "Нинішня пенсійна реформа передбачає обов`язкові накопичення (другий рівень) і розвиток третього рівня – недержавного або добровільного накопичення. Тому що солідарна система України, як і в усьому світі, переживає найглибшу кризу. Ми на межі демографічної катастрофи, і до 2050 року кількість пенсіонерів в Україні порівняється з кількістю працюючих».

Нагадаємо, раніше народний депутат від Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ також засудив позицію В.ХАРИ, який виступив із критикою пенсійної реформи і закликає регіональних керівників ФПУ почати масштабну кампанію проти пенсійної реформи в регіонах.

«Якщо ми хочемо розглянути питання пенсійної реформи по суті, то давайте відкинемо гасла й дурні заяви. Давайте розглядатимемо це питання як фахівці», — заявив В.ЛУК’ЯНОВ.

1 лютого голова Федерації профспілок України В.ХАРА в інтерв`ю «Рупор.інфо» заявив, що «те, що закладене в цьому законопроекті, лише погіршить ситуацію з пенсійним забезпеченням. Погіршить, ту ситуацію, яка зараз існує». За його словами, «наше основне завдання, відкликати (урядовий законопроект – ред.) і спробувати ввести такі механізми, які були запропоновані Федерацією профспілок України». «Найголовніше, в чому ми переконані, це, що ті заходи, які пропонує уряд, не вирішать проблему фінансування Пенсійного фонду», - сказав В.ХАРА.

Медіа-центр Федерації профспілок України повідомив, що Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці 2 лютого запропонував парламенту відхилити проект Закону України "Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", поданий Кабінетом міністрів України.