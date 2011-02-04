Кличко оскаржив у суді підвищення тарифів на ЖКП

Лідер партії «УДАР» і голова фракції свого імені у Київраді Віталій КЛИЧКО оскаржив у Окружному адміністративному суді м. Києва постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України щодо підвищення тарифів на електроенергію, теплову енергію та водопостачання в столиці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Блоку Кличка, переданому УНІАН.

За інформацією юристів Блоку Кличка, судові засідання у справах щодо законності тарифів заплановані на 16 та 21 лютого ц. р.

Також в блоці інформують, що до Шевченківського районного суду м. Києва юристами було подано доповнення до попереднього позову, яким оскаржено «тарифні розпорядження» КМДА від 25 та 27 січня 2011 р. Завдяки цим документам було змінено тарифи на обслуговування будинків та прибудинкових територій, централізоване опалення і постачання гарячої води, а також встановлено тарифи на холодне водопостачання.

“Столична влада фактично приховувала збільшення тарифів на воду. Така «приємна» для киян новина була зафіксована у розпорядженні з іншою назвою – «Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для населення та тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються Київським квартирно-експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України», - відзначають експерти Блоку Кличка.

Як говориться в повідомленні політсили, загалом же підставами для оскарження нових тарифів стали грубі порушення норм чинного законодавства під час прийняття постанов НКРЕ та розпоряджень КМДА.