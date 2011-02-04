Фірташ вважає, що за український сланцевий газ буде боротьба
Газпром зацікавиться видобутком
ВАТ «Газпром» (Російська Федерація) зацікавиться видобутком сланцевого газу на території України.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні на прес-конференції в Харкові бізнесмен, власник Group DF Дмитро ФІРТАШ, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про перспективу видобутку сланцевого газу в Україні.
Він підкреслив, що видобуток сланцевого газу – це перспективний проект, тому ним зацікавляться не лише українські, але й іноземні інвестори.
«Це хороша перспектива, і, напевно, за це буде боротьба. Я впевнений, за це братимуть участь не лише українські, але й іноземні інвестори, напевно, «Газпрому» важливо бути присутнім», - сказав Д.ФІРТАШ.
«Хто переможе, я не знаю, я в цьому не беру участі» , - уточнив бізнесмен.
Довідка УНІАН. Сланцевий газ – природний газ, який видобувається зі сланцю - поширеної осадкової породи.
Сланцевий газ змінив енергетичний ринок США, й забезпечує 15-20% видобутку. В 2009 році США, вперше з 2001 року, обігнали Росію із видобутку газу, переважно, за рахунок сланцевого газу.
Міністерство екології та природних ресурсів України планує залучити міжнародних інвесторів до вивчення й розробки українських родовищ сланцевого газу.
Зокрема, в листопаді 2010 року Мінприроди і НАК «Надра України» презентували на виставці й конференції World Shale Gas-2010, яка пройшла в США, родовища сланцевого газу в Україні для залучення міжнародних інвесторів і партнерів до їх вивчення та розробки.
За даними НАК «Надра України», Україна має найбільші в Європі запаси сланцевого газу.