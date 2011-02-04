Яценюк звинувачує нардепів у лицемірстві

Сьогодні парламент відмовився направити запит народного депутата України, лідера політичної партії «Фронт Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА щодо визначення ним як невідкладного законопроекту про зміни до закону України «Про статус народного депутата України» стосовно скасування всіх пільг, що не пов’язані з виконанням обов’язків народних депутатів нинішнього та інших скликань парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за дане рішення проголосувало лише 129 народних депутатів (при необхідних 226- УНІАН).

У повідомлені зазначається, що законопроект про скасування пільг народних депутатів А.ЯЦЕНЮК уже вдруге вніс до парламенту 3 лютого 2011 року.

Лідер «Фронту Змін» наголосив, що «Верховна Рада у неконституційний спосіб продовжила собі повноваження, зберігаючи при цьому безпрецедентні привілеї для депутатів, члени парламенту підтверджують: вони думають не про державу, а про свій комфорт і безбідне існування». «Це несправедливо та суперечить Конституції, яка гарантує рівність прав і свобод усіх громадян та рівність їх перед законом. Це неприкрите лицемірство – зберігати депутатські пільги в той час, коли мільйони українців живуть на мінімальну зарплатню, а більшість пенсіонерів отримує не більше тисячі гривень на місяць», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Як відомо, А.ЯЦЕНЮК у своєму законопроекті пропонує скасувати: державне страхування життя і здоров’я народного депутата за рахунок бюджетних призначень; безкоштовне отримання санаторно-курортних путівок; отримання матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної заробітної плати депутата; отримання грошової допомоги в розмірі 12 місячних посадових окладів у разі виходу на пенсію; безоплатний проїзд на всіх залізничних, автомобільних, повітряних, водних внутрішніх шляхах сполучення, а також на всіх видах міського пасажирського транспорту; безкоштовне перевезення ручного багажу в межах норм провозу ручного багажу, що діють на кожному виді транспорту; безкоштовне паркування автомобіля, яким він користується, на всій території України; безкоштовне місце для стоянки одного автомобіля на стоянках Верховної Ради України; безкоштовне користування залами офіційних делегацій аеропортів; підвищення кваліфікації, навчання у навчальних закладах, у тому числі магістратурах та аспірантурах, вивчення іноземних мов у вільний від виконання депутатських обов`язків час за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК наполягає на необхідності позбавити народних депутатів права на отримання одноразової грошової компенсації витрат для створення належних житлових умов (грошова компенсація), або на строк його повноважень службового житлового приміщення, або житлового приміщення для постійного проживання; отримання одноразової грошової допомоги у трикратному розмірі місячної заробітної плати на день припинення депутатських повноважень у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України; збереження за колишніми народними депутатами виплати, у разі неможливості працевлаштування, матеріальної допомоги у розмірі 50 відсотків заробітної плати з урахуванням всіх доплат та надбавок, яку отримують працюючі народні депутати, забезпечення їх путівками для лікування, а після виходу на пенсію - транспортом для поїздки в лікарню, поліклініку та інших потреб у зв`язку із оздоровленням та лікуванням.