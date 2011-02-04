Підозрюваних у пошкодженні Сталіна залишили під вартою

Запорізький апеляційний суд залишив у силі рішення про запобіжний захід стосовно члена організації “Тризуб” Василя ЛАБАЙЧУКА у вигляді тримання під вартою, також суд переніс розгляд апеляції на рішення про обрання запобіжного заходу щодо студента-історика Запорізького університету Едуарда АНДРЮЩЕНКА, затриманих у справі про пошкодження бюсту Йосипа Сталіна.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

У повідомленні зазначили, що перед судовим засіданням щодо затриманого В.ЛАБАЙЧУКА працівники міліції не допустили до залу судового засідання адвокатів Сидора КІЗІНА, Сергія ГАЙДУКА та інших людей, мотивуючи це відсутністю місць в залі.

Крім того, В.ЛАБАЙЧУКУ не дали можливості поспілкуватися із журналістами. Він, як стверджують у ВО “Свобода”, лише встиг повідомити, що до нього та до Романа ХМАРИ (також затриманого у цій справі – УНІАН) застосовують фізичний тиск.

Перенесення розгляду апеляції щодо запобіжного заходу до Е.АНДРЮЩЕНКА відбулося за клопотанням прокурора, який мотивував це необхідністю доставки до суду самого обвинуваченого. Адвокат затриманого С.КІЗІН переконаний, що це вчинено з метою зволікання з розглядом справи.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служба ВО «Свобода», станом на 3 лютого 2011 року у справі про пошкодження бюсту Й.Сталіна у Запоріжжі затримано 15 осіб.

Довідка УНІАН. Пам`ятник Й.Сталіну в Запоріжжі було встановлено 5 травня 2010 року на території Запорізького обкому КПУ. 28 грудня 2010 року невідомі зловмисники пошкодили бюст Сталіна, відрізавши йому голову. У новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, внаслідок чого пам`ятник Сталіну було повністю зруйновано. 27 січня 2011 р. Управління СБУ в Запорізькій області, яке розслідує кримінальну справу за фактом здійснення терористичного акту (вибуху пам`ятника Сталіну на території Запорізького облкомітету КПУ), оголосило в розшук невідомого, підозрюваного в скоєнні цього злочину.