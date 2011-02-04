Єлісєєв: Україна рік тому і зараз – дві абсолютно різні країни
Аргументи Посла України при ЄС
Посол України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ вважає, що Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК був дещо емоційний, коли заявив про свою стурбованість погіршенням стану свобод в Україні.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це український Посол заявив сьогодні, виступаючи на конференції «Збираючи широку Європу після Лісабонської угоди» в Брюсселі.
«Вчора в своєму виступі на цій конференції Президент Європейського парламенту передав вам деякі емоційні сигнали щодо ситуації в Україні. Я б не хотів бачити європейську інтеграцію моєї країни заручником емоцій», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.
Він закликав робити висновки на підставі фактів і справ і зазначив, що Україна рік тому і зараз – дві абсолютно різні країни.
«Головна відмінність між нинішньою і попередньою владами дуже проста: сьогодні ми маємо можливість не тільки декларувати наші цілі, але також і підтримувати їх конкретними діями», - сказав український Посол.
«Більш того, нове українське лідерство довело, що має достатню сміливість, щоб визнати, що європейська інтеграція не робиться в Брюсселі, а є внутрішнім завданням», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.
На думку українського Посла, за останній рік Україна досягла значно більшого прогресу, ніж за попередні 5 років.
Він відзначив, що серед досягнень нової української влади – ухвалення законів про функціонування газового ринку, про державні закупівлі, про судовий устрій, Податкового і Бюджетного кодексів.
Посол також зазначив, що 3 лютого Президент України підписав закон про доступ до публічної інформації.
«Є стабільність, політична воля достатньо висока, щоб здійснювати реформи, які можуть навіть здаватися непопулярними чи бути болючими», - наголосив К.ЄЛІСЄЄВ.
Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Президент Європарламенту Є.БУЗЕК висловив стурбованість погіршенням стану свобод в Україні.
«Україна була кращим студентом в аудиторії в регіоні два роки тому. Тепер це не так. Я стурбований погіршенням ситуації в галузі свободи слова і свободи ЗМІ», - сказав Президент Європарламенту.
Він також висловив занепокоєння недавньою тенденцією використання Кримінального кодексу для залякування опозиційних політиків.