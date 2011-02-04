У будинку голови Верховного суду стався обшук

Працівники Генеральної прокуратури та ГУБОЗ МВС України провели обшук у будинку голови Верховного суду України Василя ОНОПЕНКА в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за статтею "шахрайство" проти його доньки Ірини.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у ВСУ.

"Пізно увечері вчора у приватному помешканні Голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА слідчим з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ПАВЛІЄМ та працівниками ГУБОЗ було зроблено обшук. При цьому слідчий пояснив В.ОНОПЕНКУ, що цей захід проводиться в рамках кримінальної справи, порушеної проти його молодшої доньки Ірини ОНОПЕНКО і пред’явив постанову судді Печерського районного суду Києва", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, виходячи з наявності формальних підстав для обшуку, В.ОНОПЕНКО як власник будинку забезпечив слідчому та працівникам ГУБОЗ МВС України необхідні умови для проведення ними відповідних дій.

"Наступного дня В.ОНОПЕНКО довідався, що у цій справі фігурує не тільки його донька, а й він як Голова Верховного Суду", – зазначає джерело.

Продовжуючи тему, співрозмовник підтвердив, що мова у справі дійсно йде про позичання І.ОНОПЕНКО грошей, але не в сумі 300 тис. доларів, як стверджують ЗМІ із посиланням на Генпрокуратуру, а в сумі 50 тис. у. о. "Генпрокуратура, як уже повелося, дуже специфічно підійшла до оцінки подій і фактів. Передусім, щоб «здивувати» суспільство масштабністю «афери», вона «дещо» завищила суму позиченого, бо насправді договір позики укладався на значно меншу суму – 252 тис. 500 гривень, що на той час дорівнювало 50 тисячам доларів. Цей договір було укладено ще 15 травня 2008 р., повернути гроші позичальник мав до 1 грудня 2008 р.", - сказав співрозмовник.

При цьому він звернув увагу, на те, що І.ОНОПЕНКО дійсно не повернула позичені гроші у вказаний у договорі термін і, таким чином, однією зі сторін договору не виконано однієї з головних його вимог, внаслідок чого між сторонами – кредитором і позичальником – виник типовий цивільно-правовий спір.

"Вирішення таких спорів у цивілізований спосіб передбачене чинним цивільним законодавством. Очевидно, виходячи з цього, позичальник (Валерій КСЕНЗЕНКО) звернувся б до суду з позовом про стягнення з Ірини боргу у судовому порядку", – зазначив представник ВСУ. Але, за словами джерела УНІАН, позов до суду він (В.КСЕНЗЕНКО) чомусь подав лише через два роки з моменту невиконання договору – 31 січня 2011 р. Крім того, позичальник уже наступного дня після подання судового позову, тобто 1 лютого 2011 р., звернувся до Генеральної прокуратури із заявою про притягнення позичальника та її колишнього чоловіка Володимира КОТЛЯРОВА, підпис якого також стоїть під угодою, до кримінальної відповідальності.

Також, за словами співрозмовника, викликає подив той факт, що кримінальну справу проти молодшої доньки В.ОНОПЕНКА Генпрокуратурою було порушено надзвичайно оперативно – одразу після надходження заяви від позивача, хоча закон (стаття 97 КПК України) для перевірки заяви відводить десять днів, протягом яких збираються пояснення від громадян, витребовуються документи тощо.

Крім того, співрозмовник звертає увагу на те, що справу порушили, не отримавши пояснень від І.ОНОПЕНКО.

Враховуючи викладене, джерело висловлює переконання, що ініціаторів порушення цієї кримінальної справи фактичні обставини не цікавили. "Важливо було використати лише формальний привід з ключовим словом «Онопенко»", – сказав співрозмовник агентства.

Цікаво й те, зазначив представник ВСУ, що Генпрокуратура чомусь «ухопилася» за розслідування злочину, який за законом мають розслідувати слідчі міліції.

На його думку, не виключено, що «режисери» зазначеного “дійства” мають на меті штучно «прив’язати» В.ОНОПЕНКА до цієї кримінальної справи, щоб зробити з нього організатора "шахрайства".

Більше того, зазначив співрозмовник, на такі думки наштовхує отримана інформація, що справу проти молодшої доньки В.ОНОПЕНКА було порушено через кілька днів після того, як він отримав від деяких осіб, які "з недавніх пір щільно опікуються судовою системою", «делікатну» пропозицію добровільно піти з посади.

"В.ОНОПЕНКА було поставлено перед вибором: або він негайно іде у відставку, або його доньку «посадять», – сказав, підсумовуючи співрозмовник УНІАН.

Довідка. За даними видання "Коммерсантъ-Україна", Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно молодшої дочки В.ОНОПЕНКА – Ірини ОНОПЕНКО. 1 лютого в ГПУ звернувся громадянин В. КСЕНЗЕНКО із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності І.ОНОПЕНКО і її чоловіка В.КОТЛЯРОВА за підозрою в шахрайстві.

Пані ОНОПЕНКО і її чоловік підозрюються в тому, що вони не повернули позичені 300 тис. доларів, частина з яких нібито знадобилася В.ОНОПЕНКУ "для вирішення якогось питання".

Журналістам видання вдалося ознайомитися з постановою про порушення справи. "У діях КОТЛЯРОВА В. А. і ОНОПЕНКО І. В. вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК (“шахрайство, здійснене за попередньою змовою групою осіб в особливо крупних розмірах”)", - йдеться у документі. Скоєння вказаного злочину підтверджується заявою В.КСЕНЗЕНКА, а також копіями договорів позики і розписок.

Сьогодні, 4 лютого, прес-служба Генпрокуратури підтвердила інформацію про порушення ГПУ кримінальної справи стосовно доньки голови Верховного Суду В.ОНОПЕНКА І.ОНОПЕНКО.

"Так, дійсно, така справа є. Вона порушена за частиною 4 статті 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Зараз проводяться першочергові слідчі дій", - сказали УНІАН у прес-службі Генпрокуратури.

Водночас у відомстві не повідомили про подробиці справи.

Варто додати, що у грудні 2010 року був затриманий колишній перший заступник міністра юстиції Євген КОРНІЙЧУК, чоловік другої доньки В.ОНОПЕНКА, Лади. Зараз його утримують у Лук’янівському СІЗО.