Янукович вшанував пам'ять загиблих робітників у Гданську

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ознайомився з роботою морського порту Гданська.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Президента України поінформували про можливості порту щодо транспортування та перевантаження нафти. Морський порт Гданська є найглибшим на території Південної Балтики. На сьогодні він постачає нафту на чотири НПЗ, зокрема у Плоцьку та Гданську. Портова інфраструктура Гданська дозволяє обслуговувати кораблі з дуже великим тоннажем.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ у Гданську відвідав міський історичний музей «Двур Артуса». Глава держави ознайомився з історією міста та зробив запис у Книзі почесних гостей музею.

Також у Гданську відбувся ланч на честь Президента України від імені Поморського Воєводи Романа ЗАБОРОВСЬКОГО.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ взяв участь у церемонії покладання квітів до Пам’ятника загиблим робітникам суднобудівного заводу у Гданську.