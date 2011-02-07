Міліцію водитимуть на лекції до поетів і художників

В Управлінні МВС України у Сумській області відбулось перше навчання працівників міліції у спеціально відкритому при управлінні "Університеті культури".

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю обласного управління МВС, головна мета занять - культурне та естетичне виховання правоохоронців, підвищення рівня їхнього морального та духовного розвитку, розширення світогляду. На лекції до міліціонерів запрошують поетів, музикантів, художників, громадських діячів.

Начальник УМВС Петро ДЯЧЕНКО упевнений, що заняття позитивно впливають на формування особистості працівника органів внутрішніх справ. На його думку, такі якості як ввічливість, витримка, тактовність повинні бути притаманні кожному працівникові міліції. "Співробітник міліції повинен бути гармонійною особистістю з високими моральними якостями", - вважає керівник міліції Сумщини.

У планах обласного керівництва міліції - запросити низку відомих в Україні діячів культури і провідних викладачів для культурного і духовного збагачення співробітників міліції регіону, йдеться у повідомленні.