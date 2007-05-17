Чорновіл: ситуація в Україні розвивається не за Конституцією, а за Фрейдом

«Ми не дамо провести вибори в червні. Ющенко міг би фінансувати вибори своїм Указом, але тоді ми заблокуємо виборчий процес і оголосимо його незаконним. Президент опинився у своъй власный пастці. Його соратники ухвалили в Раді такий закон про вибори, який не припускає дострокового голосування», – сказав Чорновіл, відповідаючи на питання про те, яким чином фінансуватимуться вибори, повідомляє сайт Партії регіонів.

Чорновіл також вважає, що Ющенко продемонстрував вольові якості, яких від нього не чекали. «Електорату набридло бачити президента-демократа, він захотів побачити диктатора, і Ющенко стукнув кулаком по столу. Він показав, хто в країні господар. Для «помаранчевого» електорату він — лідер надійніший, ніж Тимошенко».

Крім того, Чорновіл вважає, що українська ситуація «розвивається не за Конституцією, а за Фрейдом». Пояснюючи таку тезу, Чорновіл підкреслив: «То на Тимошенко нібито роблять замах, то на Ющенко. Оточення залякує Президента, щоб примусити його оголосити надзвичайне положення і ввести пряме президентське правління. Але на такі кроки Ющенко не зважиться».

Чорновіл також висловив думку, що нинішня ситуація грає на руку Президентові і Партії регіонів. «У них починають рости рейтинги. Ми згодні на дострокові вибори. Якщо вони відбудуться наприкінці жовтня, то до влади прийдемо саме ми. Ми отримаємо половину місць в парламенті, до нас додадуться комуністи і створять конституційну більшість — 300 голосів. Це дозволить нам вносити зміни до Конституції», – сказав він.

Коментуючи перспективи основних політичних партій на проходження до нового парламенту, Чорновіл відзначив, що «Ющенко почав наздоганяти Юлію за популярністю». Депутат заявляє, що, якщо вибори пройдуть найближчим часом, перше місце отримає Янукович, друге — Ющенко, третє — Тимошенко. «А до осені «Наша Україна» пережене Блок Юлії Тимошенко, в якому почалася криза. У блоку відбере голоси і «Народна самооборона» Юрія Луценка. Президент витіснить Тимошенко з ігрового поля, а з Януковичем він завжди зможе домовитися», – сказав він.