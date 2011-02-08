УНП протестує проти "фарсу януковичівської влади в Криму"

Кримська організація Української народної партії заявляє, що у громадській раді при уряді Криму немає жодної української патріотичної організації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі кримського осередку УНП.

«Громадська рада при Раді міністрів АРК - це новий фарс «януковичівської» влади в Криму. Не має сумніву, що влада зробила собі ще одну підконтрольну структуру», - заявив голова кримської УНП Олег ФОМУШКІН, коментуючи установчу конференцію з формування нового складу громадської ради при уряді автономії, що відбулася 4 лютого в Сімферополі.

За даними прес-служби Радміну Криму, від 157 організацій, що подали заяви на участь у конференції, було зареєстровано 140 чоловік. Учасники зібрання установили кількість членів майбутньої громадської ради - далі у ході рейтингового голосування - її персональний склад. До ради увійшли представники 51 організації громадянського суспільства.

«Глянувши на список організацій, що пістрявить проросійськими організаціями, можна зробити висновок, що громадська рада при кримському уряді створена для укріплення влади. Хиба ця рада віддзеркалює кримську спільноту? Де є представницькі органи кримськотатарського народу? Лише маємо наявний факт того, що скрізь і всюди влада на всіх рівнях проявляє нелюбов до всього українського», - обурився О.ФОМУШКІН.

Він підкреслив, що громадські ради створюються для забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. «Так з якої «трибуни» можуть докричатися українці в Криму до влади, коли вона із-за своєї недолугості нічого на бачить та нікого не чує», - підсумував лідер кримської УНП.

Діяльність громадських рад регламентується постановою Кабінету міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».