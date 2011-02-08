Чорновіл: у Януковича глибоко в розумі сидить «синдром Герман»

Народний депутат Тарас Чорновіл вважає поганим знаком заяву президента Європейського парламенту Єжи Бузека про згортання свобод в Україні.

"Він мені нагадує 2002 рік. Куди Леонід Кучма міг потрапити після "касетного скандалу"? Єдина країна, в яку він міг поїхати, окрім Росії, була Польща. Так вже є і з Януковичем. Його теж приймають в Польщі. Бо вона визначена, як країна, яка має опікуватися Україною, постійно зберігати з нами контакт. Зараз абсолютне дежавю", - зауважив Чорновіл.

"На зовнішньому плані Янукович дещо зрозумів. На відкритті сесії в парламенті його першою тезою була заява про Євросоюз. Він жодного разу не згадав слово Росія. Це показово. Такого раніше не було. У Януковича глибоко в розумі сидить "синдром Герман". Це коли є впевненість, що декларація заміняє дію. Він досі переконаний: якщо скаже в Давосі, що в Україні не буде політичних репресій, цього достатньо. А Європа вважає інакше. За методом синдрому Герман він зробить багато кроків в напрямку Європи", - наголосив політик.

Він також називає абсурдним рішення Генпрокуратури про відмову екс-прем`єру Юлії Тимошенко у клопотанні про поїздку до Брюселя.

"Вони бояться, що Тимошенко там залишиться. Вона цього не зробить. Але якби так сталося, це для них був би унікальний подарунок. Бо в Україні не було б опозиції. Ця поїздка могла бути непоміченою. Інформація про заборону пройшла по всіх каналах. Тут є комплекс помсти. Хорошковський мстить Тимошенко. Вона б програла, якби поїхала до Брюсселю", - зазначив він.

"У мене весь час виникає питання: Янукович і команда – це Кучма і Медведчук? Ми довго вірили, що Кучма нічого не вирішує, а країною керує Медведчук. Виявилося, там була домовленість. Кучма не хотів бруднитися. Медведчук брав на себе весь негатив, створив собі імідж "чорного ангела" і дістав величезні можливості. Його всі боялися. Для себе він міг зробити, що хотів. Мене цікавить, чи керує Янукович Льовочкіним, Колесніковим, Хорошковським, Пшонкою, чи навпаки?", - додав Чорновіл.

Нагадаємо, що минулого тижня президент Європарламенту Єжи Бузек заявив, що Україна більше не є пріоритетом для ЄС.

ТСН