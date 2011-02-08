Онопенко здогадується, хто влаштовує проблеми його зятю

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО не виключає, що проблеми його зятя, екс-заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА пов`язані з його складними відносинами з деякими нинішніми посадовими особами.

Про це В.ОНОПЕНКО заявив в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№ 17 від 8 лютого).

«Я можу припустити, що значною причина негараздів КОРНІЙЧУКА полягає в особистих неприязних відносинах між ним і певними посадовцями, які, судячи з усього, вирішили з`ясовувати відносини за допомогою наданої їм влади», - сказав В.ОНОПЕНКО, відповідаючи на запитання, чи може йтися про помсту Є.КОРНІЙЧУКУ, оскільки, будучи при владі, він конфліктував з нинішніми першим заступником генпрокурора Ренатом КУЗЬМІНИМ і заступником голови Адміністрації Президента Андрієм ПОРТНОВИМ.

В.ОНОПЕНКО відзначив, що про непрості відносини Є.КОРНІЙЧУКА з Р.КУЗЬМІНИМ і А.ПОРТНОВИМ багато писали у пресі. «Наскільки я розумію, були конфлікти. Якщо ви пам`ятаєте, в 2009 році були і кримінальні справи щодо КОРНІЙЧУКА, порушені слідчими Генпрокуратури, якими опікувався КУЗЬМІН. Тоді у робочому кабінеті КОРНІЙЧУКА провели обшук. Зараз вже втретє або в четвертий раз порушено кримінальну справу – тепер уже особисто КУЗЬМІНИМ», - сказав В.ОНОПЕНКО.