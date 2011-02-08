Онопенко хоче зустрітися з Януковичем

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО має намір найближчими днями ініціювати зустріч з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ щодо стану правосуддя.

Про це В.ОНОПЕНКО повідомив в інтерв`ю газету «КоммерсантЪ-Украина» (№ 17 від 8 лютого).

«Я хочу зустрітися з Президентом. Я хочу його поінформувати про стан правосуддя в країні після реформи. Про те, про що сьогодні говорять не лише в Україні, а й у Європі... Я ініціюватиму цю зустріч найближчими днями», - сказав він.

В.ОНОПЕНКО відзначив, що нещодавно зустрічався у Страсбурзі з комісаром Ради Європи з прав людини Томасом ХАММАРБЕРГОМ, головою Європейського суду з прав людини Жан-Полем КОСТА, керівниками Венеціанської комісії, суддями Європейського суду, які надзвичайно занепокоєні правовою ситуацією в Україні.

Відповідаючи на запитання: «Як Президент має відреагувати? Звільнити Андрія ПОРТНОВА (заступник голови Адміністрації Президента - УНІАН), скасувати судову реформу?», В.ОНОПЕНКО сказав: «Справа не у тому чи іншому урядовці. Я не хочу давати оцінку ПОРТНОВУ, хай це роблять інші, зокрема ті, хто уповноважені». За його словами, справа у системних підходах до забезпечення законності і прав людини.

В.ОНОПЕНКО підкреслив, що Президент – гарант дотримання Конституції, і він має право в рамках своїх повноважень запитати з відповідних посадових осіб за дотримання Конституції.

«Я знаю одне: високопосадовці з Генпрокуратури мають чітко усвідомлювати, що закон – це не сокира, що лежить під лавою, яку можна дістати і розмахувати нею наліво і направо», - сказав В.ОНОПЕНКО.