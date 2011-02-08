Журналістський конкурс, присвячений Міжнародному року лісів

Громадська організація «Телекритика» і програма ENPI-FLEG в Україні оголошують конкурс кращих журналістських матеріалів «Правозастосування та управління у лісовому секторі України».

Терміни подання матеріалів: 01.02.2011 - 15.05.2011 рр.

Критерії відбору матеріалів:

роботи мають бути опубліковані або видані в ефір упродовж 2010-2011 рр. або спеціально підготовлені для участі в конкурсі;

кожна надіслана на конкурс робота має супроводжуватися такою інформацією: ім'я автора; координати для зв'язку; ЗМІ, в якому оприлюднено матеріал, і дата оприлюднення (або вказано, що роботу створено спеціально для конкурсу);

роботи мають розкривати актуальність і значущість однієї з тем конкурсу, бути аргументованими, характеризуватися глибиною розкриття змісту й об'єктивністю, а також професійно етичним підходом. Вітається ілюстрування матеріалів конкретними прикладами, цифрами, коментарями тощо.

Теми матеріалів, пропонованих на конкурс:

1. Ситуація у лісовому секторі України з акцентом на рівень незаконної лісозаготівлі та боротьби з нею, якістю управління лісовим сектором тощо, позиція програми ENPI-FLEG з цих питань - http://www.fleg.org.ua/index.php?id=about тощо.

2. Лісове та суміжне законодавство України: якість та практика застосування; корупційні ризики та як їх уникнути; позиція програми ENPI-FLEG з цих питань - http://www.fleg.org.ua/index.php?id=14&tx_ttnews[tt_news]=4&cHash=9b19db53d13e1d7afe9cff12b63ba9de та http://www.fleg.org.ua/index.php?id=14&tx_ttnews[tt_news]=48&cHash=9d05fe6e03405d93955c7de8818a324f тощо.

3. Порівняльний аналіз українського та європейського законодавства. Позиція програми ENPI-FLEG http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=34&cHash=529761387b4ea48d73b3b7b2d39c3303 тощо.

4. Лісова охорона в Україні. Державна лісова охорона та лісоохорона інших лісокористувачів; практика роботи лісоохорони. Шляхи розвитку лісової охорони в Україні. Позиція програми ENPI-FLEG - http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=53&cHash=9327bb4c6c9b17c67c92b56133fdf931 та http://pryroda.in.ua/lis/yak-nam-organizuvati-oxoronu-zelenogo-druga-3/ тощо.

5. Адміністративна відповідальність за лісопорушення: стан законодавства, практика застосування, пропозиції з покращення, позиція програми ENPI-FLEG - http://www.fleg.org.ua/index.php?id=13&tx_ttnews[tt_news]=32&tx_ttnews[backPID]=8&no_cache=1 тощо.

6. Довготермінове тимчасове користування лісами як одна з актуальних проблем у взаємовідносинах лісокористувачів та громади; законодавство та практика його виконання; пропозиції з вирішення проблем; позиція програми ENPI-FLEG з цих питань - http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=80&cHash=90c5e0bf6d107dbd365e00f20f9b30a2 тощо.

7. Соціологічні дослідження як інструмент оцінки ситуації у лісовому секторі України; позиція програми ENPI-FLEG з цих питань - http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=60&cHash=541ef8bafd28a26f396b1e01f2801de0 та http://www.fleg.org.ua/index.php?id=14&tx_ttnews[tt_news]=5&cHash=cc59632409909a9cc45d299e72ca4cb1 тощо.

8. Права місцевого населення та малого бізнесу з доступу до лісових ресурсів; ситуація на місцях з їх дотриманням. Позиція програми ENPI-FLEG з цих питань - http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=57&cHash=227ae32085bfc3d3a8a3761d2c607278 тощо.

9. Стале використання лісових ресурсів: підходи, методи, пропозиції. Природоохоронна діяльність у лісових екосистемах (включаючи заходи збереження унікальних лісів, лісової флори та фауни, створення нових лісових природоохоронних об’єктів).

10. Лісовий сектор України у Міжнародний рік лісів. Внесок Програми ENPI-FLEG у покращення ситуації у лісовому секторі України. Інші аспекти правозастосування та управління у лісовому секторі України - http://www.fleg.org.ua.

Публікації конкурсних робіт:

Для вільного обговорення й оцінки журналістські матеріали, надіслані на конкурс, буде опубліковано на розсуд куратора конкурсу з обов'язкової згоди автора на сайті www.telekritika.ua.

Гонорарний фонд і терміни проведення: За кожну відібрану для опублікування на сайті «Телекритика» роботу автор отримує гонорар у сумі 500 грн.

Журі конкурсу оцінює роботи з 16 по 30 травня 2011 р. за шкалою від 1 до 10. Переможці (чотири найкращих журналістських матеріали) визначаються сумарною кількістю виставлених балів.

Чотири переможці отримують по 3000 грн. у номінаціях:

Найкраща соціальна публіцистика;

Найкращий репортаж;

Найкращий аналітичний матеріал;

Найкраще журналістське розслідування.

Оголошення переможців і вручення призів буде приурочено до Дня журналіста та Міжнародного дня охорони навколишнього природного середовища.

З усіх питань просимо звертатися до куратора конкурсу Юлії ЗЕЛІНСЬКОЇ, 235-22-55, 098-446-61-95, zelin.tk@gmail.com

Важливо!

Подання матеріалів на конкурс також означає згоду автора на розміщення цих матеріалів на сайті Програми ENPI-FLEG та використання цих матеріалів у роботі Програми ENPI-FLEG.

*** Регіональна програма ENPI-FLEG – «Удосконалення систем правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного напряму Європейської політики добросусідства та Росії» надає підтримку урядам країн-учасниць програми, громадянському суспільству та приватному сектору в розробленні раціональних та сталих методів ведення лісового господарства, включаючи запобігання незаконній діяльності в лісовому секторі. Країни-учасниці програми – Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Росія та Україна. Програма фінансується Європейським Союзом. Виконавці Програми: Світовий банк, Міжнародний союз охорони природи, Всесвітній фонд дикої природи.