Королевська лякає Азарова кризою неплатежів

«Третина населення України не готова платити за новими тарифами за електроенергію, а будь-яке нове підвищення, яке зачепить усіх українців, призведе до кризи неплатежів – найстрашнішої кризи, за якою станеться падіння в економічну прірву». Про це заявляє народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави парламентського комітету, за її словами, поки підвищення тарифів за електроенергію зачіпає тільки сім’ї з дуже високим споживанням електроенергії. Але уряд вже підвищив ціни на транспорт, бензин, продукти харчування, тарифи на послуги ЖКГ. «При цьому реальна заробітна плата знизилася, а ринок праці перенасичений держслужбовцями, колишніми підприємцями, просто громадянами, яких недалекоглядна політика влади відправила до нокауту».

Н.КОРОЛЕВСЬКА переконана, що не можна винити громадян за те, що вони не в змозі платити за підвищеними рахунками, - це прорахунок влади, яка планомірно знижує життєвий рівень українців, запевняючи при цьому, що жодних проблем немає. «Уряд у нас живе на іншій планеті. Для нього немає різниці, скількох коштує хліб, маршрут або оплата за послуги ЖКГ. Він оперує сухою статистикою, мертвими цифрами, якими жонглює як фокусник, щоб виправдати себе. Це - шлях у безвихідь», - застерігає народний депутат.

Депутат вважає, що всі зусилля уряду мають бути спрямовані на мінімізацію «цінового удару» по гаманцях українців. Інакше, говорить Н.КОРОЛЕВСЬКА, скоро Україна пройде той рубіж, за яким доля однієї людини не має жодного значення для уряду. «Хочу застерегти: коли життя і добробут конкретного громадянина перестає хвилювати владу, то така людина має право не реагувати на необґрунтовані вимоги влади до неї. Саме так розвалилася економіка СРСР. Саме таким чином сьогодні рушиться економіка України», - говорить політик.

Будь-яке підвищення тарифів, яке зачепить усіх громадян, спричинить за собою ланцюгову реакцію, попереджає Н.КОРОЛЕВСЬКА. «Підуть неплатежі, зростуть соціальний конфлікт і напруженість у суспільстві, люди економитимуть на їжі, одязі. Як результат, буде остаточно поховано середній клас і вбито купівельну спроможність. Україна перетвориться на типову країну Південної Америки, де влада житиме у спеціальних районах за колючим дротом, боячись висунути ніс до власного народу, що животіє в убогості», - вважає депутат.

Як повідомляв УНІАН, у січні ц.р. Національна комісія регулювання електроенергетики вирішила підвищити тарифи на електроенергію для населення, яке споживає щомісячно понад 150 кВт/год на 30%, з 1 лютого.

За наслідками опитування Інституту Горшеніна, повністю оплачувати рахунки за електроенергію після підвищення тарифів планують 42,3% українців, мають намір оплачувати ці рахунки частково 21,6% опитаних, а 7,2% респондентів не збираються платити за електроенергію взагалі.