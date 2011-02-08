Посол України в Росії вручив вірчі грамоти Медведєву

Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО вручив вірчі грамоти Президенту Росії Дмитру МЕДВЕДЄВУ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, церемонія вручення вірчих грамот пройшла у Великому Кремлівському палаці.

Також вірчі грамоти Президенту РФ вручили посли Киргизії, Угорщини, Чехії, Польщі, Італії, ПАР, Габону, Малайзії, Сьєра Леоне.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня 2010 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про звільнення В.ЄЛЬЧЕНКА з посади Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.

2 липня Президент призначив В.ЄЛЬЧЕНКА Надзвичайним і Повноважним Послом України у РФ.

Посада посла України в Росії залишалася вакантною з березня 2010 року після того, як Костянтин ГРИЩЕНКО став міністром закордонних справ.