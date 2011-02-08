Тимошенко знову проситиметься в Європу

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО звертатиметься до Генеральної прокуратури України з черговим клопотанням про можливий виїзд за межі України для участі у саміті Європейської народної партії (ЄНП), який відбудеться у березні у Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Це запрошення висловив і просив передати мене в усній формі президент ЄНП Вільфред МАРТЕНС. Письмове запрошення надійде найближчими днями», - сказав Г.НЕМИРЯ.

За його словами, своє запрошення також поновив Президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК.

«І, безумовно, Юлія ТИМОШЕНКО знову звернеться до Генпрокуратури, до слідчого з проханням дозволити їй виїзд до Брюсселя», - додав він.

«Побачимо, чи знову буде українська влада наступати на ті самі граблі. Можливо, це якийсь такий спосіб політичного садомазохізму, я не знаю. Але якщо це знову буде так, то тоді ми ще отримаємо одне свідчення, що те, що відбувається в Україні, не має нічого спільного з чесним, об’єктивним правосуддям», - наголосив Г.НЕМИРЯ.