КПУ запідозрила, що в адміністрації Януковича працюють націоналісти

Народний депутат, перший секретар Донецького обкому Комуністичної партії України Микола КРАВЧЕНКО стверджує, що в Адміністрації Президента працюють націоналісти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

За словами М.КРАВЧЕНКА, сьогодні «неонацисти» дуже часто присутні на центральних телеканалах. На його думку, це свідчить про серйозну фінансову підтримку правих сил якоюсь потужною структурою.

«Присутність на центральних каналах комусь вигідна. Йде фінансування «Свободи» з метою отримання певних дивідендів на Західній Україні. Це питання порушуватиметься перед Президентом і Кабінетом міністрів через те, що жартувати з неонацизмом не можна. Але ж, ви знаєте, що у певних колах в Адміністрації Президента присутні люди, які представляють інтереси націоналістичних організацій», - заявив М.КРАВЧЕНКО.

При цьому він додав, що КПУ занепокоєна поведінкою націоналістичних сил у Донецьку.

«У Львові в готелях працює три російські телеканали, а у нас в Донецьку в готелях жодного російського каналу немає. Реакції на те, як нацики осквернили пам`ятник, - жодної. Це нас непокоїть, і ми за цим стежимо», - сказав народний депутат.