Янукович поговорив з Медведєвим по телефону
13:56, 08 лютого 2011Політика
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Про "актуальне"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ обговорили питання взаємодії у торговельно-економічній сфері.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови глав держави.
«Глави держав обговорили актуальні питання російсько-української взаємодії у торговельно-економічній та інших сферах», - зазначається у повідомленні.
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