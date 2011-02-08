Янукович поговорив з Медведєвим по телефону

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ обговорили питання взаємодії у торговельно-економічній сфері.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови глав держави.

«Глави держав обговорили актуальні питання російсько-української взаємодії у торговельно-економічній та інших сферах», - зазначається у повідомленні.