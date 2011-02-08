Литвин розказав, що «дозволить нам усім заспокоїтись»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що новий закон про парламентські вибори має бути ухвалений до жовтня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, перебуваючи з робочою поїздкою у Житомирській області.

За словами В.ЛИТВИНА, «треба ухвалити за рік до виборів (вибори до ВР мають відбутися у жовтні 2012 року – УНІАН)». Він додав, що ухвалення даного закону може відбутися «або наприкінці цієї сесії, або на початку нової сесії».

При цьому В.ЛИТВИН наголосив, що це необхідно зробити саме у такі терміни, оскільки потім «будуть інші питання, проблеми і буде вже не до закону».

Водночас він підкреслив, що не потрібно «демонструвати ударні темпи».

За словами голови ВР, «декілька моментів матимуть дискутивний характер – виборча система, формування виборчих комісій, а також необхідно зробити все, щоб не було можливості зняття чи то політичної партії, чи окремих осіб з балотування».

Як заявив В.ЛИТВИН, до ухвалення закону має бути «прозорий підхід», і це «дозволить нам усім заспокоїтись і планово працювати».

Говорячи про терміни ухвалення закону, він сказав: «Інтригу до початку виборчої кампанії ніхто не буде тримати».

За його словами, і позиція Президента України, і європейські інституції спонукають Україну, щоб «правила гри були визначені до початку гри».

В.ЛИТВИН підкреслив, що під час підготовки законопроекту про вибори до ВР мають бути враховані як напрацювання робочої групи, яка створена у парламенті, так і висновки Венеціанської комісії по законопроекту, який був опрацьований раніше.