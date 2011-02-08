Відкриття класу-музею Миколи Мозгового

У середу, 9 лютого, о 12.00 у Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова відбудеться відкриття класу-музею народного артиста України, співака, композитора професора /2004 р./ Миколи Петровича Мозгового.

Всенародний улюбленець Микола Мозговий є автором пісень «Край», «Минає день», «Моя любов», «Горянка», «Материнська любов», «Новоселиця» та багатьох інших.

В університеті М.Мозговий викладав з 1999 року на посаді завідувача кафедрою теорії та методики вокалу.

На церемонію відкриття класу-музею запрошені ректорат та викладацький склад університету, колеги, друзі, родичі М.Мозгового.

Телефон для акредитації: 067-709-28-87, Раїса Винник.

Адреса: Київ, вул. Тургенівська, 11, Інститут мистецтв Національного університету ім. М.П.Драгоманова.

