Литвин: Янукович за рік зробив максимум з того, що він міг зробити

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що Віктор ЯНУКОВИЧ за рік президентства «зробив максимум з того, що він міг зробити».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, перебуваючи з робочою поїздкою у Житомирській області.

В.ЛИТВИН повідомив, що мав учора телефонну розмову з В.ЯНУКОВИЧЕМ, й оскільки вчора минув рік з дня другого туру президентських виборів, то він «принагідно привітав його (В.ЯНУКОВИЧА – УНІАН) з річницею».

За словами В.ЛИТВИНА, в нього виникло таке відчуття, що В.ЯНУКОВИЧ за своєю зайнятістю «не дуже акцентував увагу на цьому моменті». При цьому голова ВР зауважив, що все ж, очевидно, більш офіційною датою є 25 лютого, тобто день інавгурації Президента України.

В.ЛИТВИН підкреслив: «Я критику залишу опонентам Президента України. Я вважаю, що він зробив максимум з того, що він міг зробити».

При цьому він додав, що, очевидно, «не усім Президент може бути задоволений», але «головне, що вдалося внести визначеність у наше життя».

В.ЛИТВИН знову запропонував організувати постійний круглий стіл для широкого обговорення питань, які виникають у суспільстві.

Говорячи про рік президентства В.ЯНУКОВИЧА, В.ЛИТВИН також зазначив: «За наших умов рік – це надзвичайно малий термін».