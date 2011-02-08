Людину Тимошенко знову викликають до ГПУ
15:29, 08 лютого 2011Політика
1923 0
Лівінський заявляє про тиск
|Михайло Лівінський
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», М.ЛІВІНСЬКИЙ повинен з’явитися до слідчого о 16.00.
На думку керівника служби лідера партії «Батьківщина», викликами до Генпрокуратури влада намагається залякати людей, які безпосередньо працюють з Юлією ТИМОШЕНКО. Він також зазначив, що це є продовженням тиску на опозиційну політичну силу.
Нагадаємо, М.ЛІВІНСЬКОГО викликали на допит 1 лютого.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter