Людину Тимошенко знову викликають до ГПУ

Сьогодні на допит до Генеральної прокуратури України знову викликають керівника служби лідера партії «Батьківщина» Михайла ЛІВІНСЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», М.ЛІВІНСЬКИЙ повинен з’явитися до слідчого о 16.00.

На думку керівника служби лідера партії «Батьківщина», викликами до Генпрокуратури влада намагається залякати людей, які безпосередньо працюють з Юлією ТИМОШЕНКО. Він також зазначив, що це є продовженням тиску на опозиційну політичну силу.

Нагадаємо, М.ЛІВІНСЬКОГО викликали на допит 1 лютого.