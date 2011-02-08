Макаренка лишили за гратами ще на місяць

Апеляційний суд Києва 7 лютого прийняв рішення про подовження до 10 березня терміну тримання під вартою колишнього голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Юрій СУХОВ, зауваживши, що під час судового засідання слідчий просив обмежити А.МАКАРЕНКУ терміни ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, але суд це клопотання не задовольнив.

Як повідомляв УНІАН, А.МАКАРЕНКА було затримано 23 червня 2010 року у рамках розслідування кримінальної справи про нанесення шкоди Україні за результатами розгляду позову компанії “РосУкрЕнерго” до НАК "Нафтогаз України" у Стокгольмському арбітражі. Саме А.МАКАРЕНКО у 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".

А.МАКАРЕНКО з 18 жовтня почав ознайомлюватися з матеріалами справи, які складають 45 томів. На думку слідства, звинувачений та його захист навмисно затягують процес ознайомлення з матеріалами справи.