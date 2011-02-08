В Одесі знайшли мертвим гендиректора телеканалу

Сьогодні в Одесі у власній квартирі було знайдено мертвим 56-річного генерального директора телеканалу «Репортер» Володимира КРАСНЕНКА.

Як повідомило УНІАН джерело в обласному Управлінні внутрішніх справ, В.КРАСНЕНКА знайдено в квартирі повішеним.

Водночас, за словами співробітників телекомпанії «Репортер», В.КРАСНЕНКО часто скаржився на хворе серце і міг померти в результаті серцевого нападу.

В Одеському міському УВС відмовилися офіційно підтвердити або спростувати факт самогубства В.КРАСНЕНКА. Не відповідають також телефони співробітників Центру громадських зв`язків облУВС.

Нагадаємо, 5 січня було розстріляно президента промислово-будівельної групи «Інтобуд», колишнього кандидата на посаду мера Одеси 41-річного Олександра Коробчинського, який володів телекомпанією «Репортер» і однойменним інформагентством. Раніше канал належав народному депутатові Сергію КІВАЛОВУ.