КПУ виступає проти закриття української школи в Донецьку

Народний депутат України, перший секретар Донецького обкому Комуністичної партії України Микола КРАВЧЕНКО заявляє, що КПУ виступає проти закриття шкіл у Донецьку, зокрема тої, де навчався лідер партії Петро СИМОНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Донецьку М.КРАВЧЕНКО заявив, що КПУ на рівні міських і районних рад Донецька виступатиме проти закриття шкіл.

«У школі №136 дітей примушують перейти в іншу школу, яка на 40% завантажена. Але чомусь закривають цю, в яку вклали гроші, зокрема, П.СИМОНЕНКО взяв участь в ремонті спортзалу у зв`язку з тим, що він випускник цієї школи», - заявив М.КРАВЧЕНКО.

При цьому він зазначив, що влада Донеччини, за його даними, планує закрити в області 27 шкіл.

«Будувати економіку міста на школах не можна, ми більше втратимо. Закриття школи – це соціальна трагедія», - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 17:00 учні та їхні батьки проведуть пікет біля будівлі донецької школи № 136 проти її закриття.

Заступник голови Донецької обласної організації «Просвіта» Марія ОЛІЙНИК вважає, що під виглядом «оптимізації» шкіл у Донецьку влада хоче ліквідувати українську школу. «Все це робиться згідно з «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання» від 15.10.2010 року за підписом голови Донецької обласної державної адміністрації Анатолія БЛИЗНЮКА», - сказала М.ОЛІЙНИК.