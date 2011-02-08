Немиря каже, що Янукович перетворив державу на джерело корупції

Лише за один рік Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перетворив державу на джерело корупції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив заступник голови партії «Батьківщина», колишній віце-прем‘єр-міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ.

За його словами, «чим більше В.ЯНУКОВИЧ говорить про боротьбу з корупцією, тим більше корупції в Україні. Лише за один рік перебування при владі Віктор Федорович перетворив державу на джерело корупції».

За словами Г.НЕМИРІ, свідченням цього служить і той факт, що В.ЯНУКОВИЧ відкликав пакет антикорупційних законів, який був позитивно схвалений Організацією економічного співробітництва і розвитку та передбачав серед іншого один з найважливіших антикорупційних заходів - декларування не лише доходів, а й видатків як політиків та державних службовців, так і членів їхніх родин.

«Президент В.ЯНУКОВИЧ, який на кожному кроці декларує боротьбу з корупцією, відкликав цей закон. Це є свідченням того, що Президент не має жодного наміру боротися з корупцією», - додав він.

Г.НЕМИРЯ також підкреслив, що усі міжнародні рейтинги за 2010 рік засвідчили погіршення інвестиційного клімату та зростання корупції в Україні.