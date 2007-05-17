У Ющенка завтра зрозуміють, для кого політична криза - «мати рідна»

Перший заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК заявляє, що будь-які додаткові ініціативи до напрацьованого пакету документів для проведення виборів будуть вважатися затягуванням процесу виходу з кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у перерві засідання робочої групи з підготовки документів, необхідних для проведення дострокових парламентських виборів.

«Будь-які ініціативи щодо внесення до пакету або трактування по-іншому вже досягнутих компромісів можна розглядати як затягування процесу», - сказав І.ВАСЮНИК.

Він зазначив, що після завершення переговорів у п’ятницю, 18 травня, стане зрозуміло, яка саме зі сторін переговорів ще від початку брала участь у них із серйозними намірами, а для кого політична криза - «мати рідна».