Чорновіл: Янукович ледачий, але не є маріонеткою Москви

Політика в Україні визначається не в українському парламенті, а в Москві і в тіньових вітчизняних групах впливу. Про це в інтерв`ю «Острову» заявив колишній третій номер у списку Партії регіонів Тарас Чорновіл.

Характеризуючи одну з цих груп депутат сказав: «Хорошковський повністю залежить від Кремля. Він одержує вказівки тільки звідти. Я думаю у нього на це табу, - йому заборонено приймати вказівки і розпорядження від Президента України, тільки від президента або прем`єр-міністра Росії. І група, яка пов`язана з ним: Фірташ, який на дуже серйозному гачку там, Льовочкін, якого безпосередньо нав`язали Януковичу. Ось там політика українська формується. Не в українському парламенті і навіть не в Україні, а приходить безпосередньо з Росії».

На думку Тараса Чорновола, президент Янукович не є маріонеткою Москви, але оскільки він ледачий, то схильний до впливу свого оточення.

«Янукович не є російською маріонеткою. Це потрібно забути, такого немає. Янукович дуже схожий на Ющенка, він ледачий і тому він стає маріонеткою оточення. Але Ющенко час від часу радикально міняв своє оточення, а Януковичу його міняти складніше, тому що воно було йому нав`язано. Ось такими людьми, ними дуже легко маніпулювати...», - заявив Т. Чорновіл.