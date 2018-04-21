Кому не потрібен Хорошковський?

Відставка Валерія Хорошковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони породила безліч припущень і розмов. УНІАН поставив кільком експертам два запитання. З чим пов`язана ця відставка? Які подальші політичні перспективи Валерія Івановича? Володимир Фесенко, Голова правління Центру прикладних політичних досліджень: ВІН НЕ ХОЧЕ НАРАЖАТИ СВІЙ БІЗНЕС НА ЗАЙВИЙ РИЗИК Звільнення Хорошковського напевно обумовлене тими ж причинами, що і вихід Гайдука з РНБО. А тому не дивною є закономірність: Хорошковський прийшов услід за Гайдуком, услід за ним же і пішов. Обидві ці людини пов`язані з великим бізнесом, і цей зв`язок якраз зумовив їх вихід з гри. Можливо, Хорошковський, як і Гайдук, сьогодні не хоче наражати свій бізнес і статус на зайвий політичний ризик, який є неминучим у ситуації, що склалася. Думаю, Хорошковський не хотів надто ризикувати, тому він узяв паузу.

Проте не думаю, що він остаточно вийшов з гри. Вже неодноразово він виходив з великої політичної гри і вирушав у великий бізнес. Можливо, зараз буде так само, адже у нього, схоже, все ж таки залишається тяга до публічної політики. А тому я не виключаю, що він повернеться в український політичний бомонд. Хорошковський показав, що може співпрацювати як з одним, так і з іншим політичним табором. Але у нього теж є свої установки, свої принципи. Так, він свого часу досить таки конфліктно пішов з уряду Януковича. Можливо, Хорошковський вибере якийсь центристський шлях.

Проте є тут ще один момент. Це ситуація навколо «Інтера». Ми досі не знаємо, хто зараз є власником цього телеканалу, який там розклад сил між власниками. І, відповідно, можлива боротьба навколо цього телеканалу також знаходиться у сфері інтересів Хорошковського, який може проявити себе у сфері приватизації, оскільки після виборів Україну чекає нова хвиля приватизації.

Володимир Лупацій, виконавчий директор Центру соціальних досліджень "Софія": ВІН МОЖЕ ОПИНИТИСЯ І В «НАШІЙ УКРАЇНІ», І В «РЕГІОНАХ» В даному випадку звільнення Хорошковського, який прийшов в РНБО на запрошення Гайдука, виглядає цілком логічно. Він вчинив солідарно зі своїм колишнім шефом. При всьому тому він залишається достатньо амбітним політиком, який має власний ресурс. Тому я не виключаю, що він може приєднатися до якогось з проектів, якому потрібен креативний кадровий матеріал, що опинився за стінами парламенту. Будучи відносно нейтральним і представляючи молоде покоління успішних менеджерів, він може приєднатися до будь-якої політичної сили. Це може бути і «Наша Україна», і Партія регіонів.

Недавно була міжпартійна зустріч лідерів сил, не представлених у парламенті, там була озвучена ідея якогось альянсу, що складатиметься з Трудової партії, «Віче», НДП. Це буде політичний проект, який об`єднає успішних менеджерів нової хвилі і, можливо, Валерій Іванович знайде там своє місце.

Володимир Корнілов, директор «українського філіалу» Інституту країн СНД: ВІН МОЖЕ ПОВЕРНУТИСЯ ДО РОСІЇ Причина відставки Гайдука і Хорошковського лежить на поверхні. Це, в першу чергу, пов`язано з тим, що певні кола на Банковій хотіли використовувати РНБО як такий-собі орган для створення видимості легітимізації дій, що виходять далеко за рамки Конституції і закону. Президент України впродовж декількох тижнів демонстрував, що РНБО має стати якимсь інструментом для досягнення своєї мети. Гайдук людина, звичайно, компромісна, досвідчений апаратник, але не настільки м`яка фігура, щоб його руками були здійснені авантюрні сценарії. Гайдук пішов, пішов і Хорошковський.

А Валерій Іванович людина самодостатня. Думаю, він може повернутися до Росії, щоб продовжувати успішну бізнес-діяльність. Друге: він може вступити в політичну гру тут, в Україні. В принципі він ніколи не заперечував ні того, ні іншого. А в умовах нашої політичної діяльності навіть може сумістити обидва ці напрями.

Вадим Карасьов, глава українського Інституту глобальних стратегій: ВІН НЕ ВПИСАВСЯ У ГРУ, ЯКУ ВЕДЕ БАЛОГА Думаю, звільнення Хорошковського відбулося за бажанням самого Хорошковського. Спеціально з якоїсь причини його ніхто не звільняв. Інша справа, чому він сам надумав подати у відставку. Напевно, він не зміг по-справжньому щільно вписатися в нову президентську команду, в якій домінуючу і генеруючу роль грає Віктор Балога. Хорошковський не знайшов себе на колишньому посту, може, це пов`язано з тим, що колишній заступник голови РНБО більше бізнесмен, а не політик. Його потребували у сфері інформаційної політики, але, очевидно, він так і не вийшов зі статусу бізнесмена.

Відбулася відставка Гайдука, але якщо відставка Гайдука є політичною, то відставка Хорошковського була скоріше технічною. Останнім часом він був не при ділі в РНБО, але не знав, як піти звідти.

Не думаю, що його чекають широкі перспективи у великій політиці, хоча, власне, у великій політиці він ніколи і не перебував, навіть коли був в РНБО. Не виключено, що він займеться формуванням нового передвиборчого проекту, але це відбудеться не раніше ніж за два-три роки. Проте це тільки припущення, причому дуже велике.

Антон Зікора