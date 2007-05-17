Нашоукраїнці звинувачують БЮТ у зловживані владою на Київщині

Фракція “Наша Україна” у Київській обласній раді переходить в опозицію до керівництва ради, зокрема, її голови, представника БЮТ Володимира МАЙБОЖЕНКА.

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН голова Київської обласної організації політичної партії “Наша Україна” Володимир ФЕДОСЄЄВ.

За його словами, це пов’язано з тим, що відбувається “дерибан землі” в області. Він зазначає, що існують “кричущі факти”, де БЮТ “одностайно голосує за переведення землі підконтрольним структурам певних олігархів-депутатів Верховної Ради України від БЮТ”.

В. ФЕДОСЄЄВ зазначив, що фракція “Наша Україна” у Київській облраді на сьогодні не бере участі в розгляді питань щодо відчуження земель.

Голова фракції “Народна самооборона” у Бориспільській міській раді Ярослав ГОДУНОВ зазначив, що розпочинається акція щодо відсторонення від керівництва в Київській облраді представників БЮТ і, зокрема, Володимира МАЙБОЖЕНКА. Він зазначив, що “БЮТ при підтримці певних олігархічних угруповань сьогодні намагається повністю узурпувати всю владу та прихватизувати комунальні підприємства - тепломережі, водоканали”. За його словами, депутатам місцевих рад від БЮТ надходять вказівки як голосувати від “команди Богдана ГУБСЬКОГО, команди Сергія ОСИКИ та команди Уляни МОСТІПАН” (всі вони є народними депутатами України від фракції БЮТ у ВР - УНІАН).

Голова фракції Партії регіонів в Бориспільській міській раді Юрій ФЕДУН заявив, що міська рада чотири рази зверталася до голови Київської обласної ради В.МАЙБОЖЕНКА з вимогою передати комунальне майно у власність міста, але відповіді були негативними.

Народний депутат України Володимир ОЛІЙНИК (фракція БЮТ) зазначив, що ”доки двоє Вікторів розбираються, що робити з достроковими виборами Богдан ГУБСЬКИЙ у мутній воді ловить свою рибу”. За його словами, “обласні організації БЮТ в Київській та Черкаській області приватизовані і ні одне рішення фракції не приймається доки не порадиться з Б.ГУБСЬКИМ”. Він зазначив, що “Б.ГУБСЬКИЙ займається дерибаном землі на Київщині, рейдерськими атаками, зокрема, на “Черкасиобленерго”. Він повідомив, що говорив про це з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, але ніякої реакції не було.

Керівник фракції “Наша Україна” в Київській обласній раді Вадим ЛИТВИН сказав, що підприємство “Агромарс” в селищі Димер “належить народному депутата від фракції БЮТ Б. ГУБСЬКОМУ” і там склалася досить складна екологічна ситуація.

Він зазначив, що незаконно були відсторонені фракцією БЮТ та В.МАЙБОЖЕНКОМ керівники обласного Бюро технічної інвентаризації. За його словами, така ж ситуація склалася з Київським обласним комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства “Київоблводоканал” та Комунальне обласне виробниче об’єднання теплових мереж “Київтеплокомуненерго”. В.ФЕДОСЄЄВ додав, що все, що відбувається з цими підприємствами “це захоплення, рейдерство, незаконні дії”. Він наголосив, що “фракція “Наша Україна” у Київській облраді і депутати на місцях разом з громадами, з мерами міст, селищними головами будемо протистояти цим діям цих олігархів, цих кланів і не допустимо, щоб Київщина була розкрадена”.