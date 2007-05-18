БЮТ і Наша Україна домовилися поділити портфелі 50 на 50%

Один з лідерів Блоку Юлії Тимошенко Олександр Турчинов заявляє про домовленість з блоком «Наша Україна» формувати Кабінет Міністрів у пропорції 50 на 50% у разі перемоги на позачергових виборах Верховної Ради.

Про це він сказав в ефірі телекомпанії «5-й канал» 17 травня.

«Ми наперед підписали документи, зокрема, угоду про те, що незалежно від того, хто візьме більше, хто візьме менше (голосів), ми формуємо уряд, формуємо більшість саме на позиції 50 на 50%», – сказав він.

За його словами, така домовленість важлива, щоб після позачергових виборів Ради між демократичними силами не виникла боротьба.

БЮТ вважає найбільш виграшним для демократичних сил йти на вибори двома блоками: БЮТ (у складі Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина», партії «Реформі і порядок» і Української соціал-демократичної партії) і блоком, створеним на основі партії «Народний Союз Наша Україна».

«Я думаю, що 3 сили об`єднаються: партія НСНУ, «Народна самооборона» і «Українська правиця», – сказав Турчинов.

Як повідомлялося, лідер суспільного руху «Народна самооборона» Юрій Луценко виступає за створення мегаблоку шляхом об`єднання блоків Юлії Тимошенко, «Наша Україна», «Рух-Українська правиця» і «Народна самооборона Юрія Луценко»: політична партія «Вперед, Україно!» і партія «Християнсько-демократичний союз», а також інших демократичних сил для участі в позачергових виборах Верховної Ради.

Обком з посиланням на Українські новини