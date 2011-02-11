Генпрокурор пообіцяв депутатам подумати, чи не випустити Луценка

10 лютого Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА пообіцяв народним депутатам Юрію ГРИМЧАКУ, Андрію ПАВЛОВСЬКОМУ, Сергію ПОДГОРНОМУ та Олегу ТИЩЕНКУ переглянути питання щодо доцільності подальшого тримання під вартою екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА, екс-керівника Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА, колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища Георгія ФІЛІПЧУКА та колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Народна самооборона" з посиланням на Ю.ГРИМЧАКА, відповідна домовленність була досягнута в ході зустрічі парламентаріїв із В.ПШОНКОЮ.

“Генпрокурор згідно із Кримінально-процесуальним кодексом не приймає такого рішення (переглядати та змінювати запобіжний захід - УНІАН), тому ми домовились, що вони розглянуть його з керівником Слідчого управління і слідчим, а рішення буде трохи пізніше, нам повідомлено”, - сказав Ю.ГРИМЧАК.

Він також зауважив, що група депутатів, які були присутні на зустрічі з В.ПШОНКОЮ, подали йому клопотання, в якому просять звільнити з-під варти на підписку про невиїзд вкзаних посадовців уряду Юлії ТИМОШЕНКО, досудове слідство по кримінальних справах яких уже закінчилось.

При цьому Ю.ГРИМЧАК зазначив, що депутати готові взяти на поруки всіх звільнених з-під арешту і гарантувати, що вони залишаться в Україні, будуть знайомитись з матеріалами справи та за першим же викликом з`являться в суд.

Ю.ГРИМЧАК нагадав, що на сьогодні Верховною Радою ухвалено зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які дозволяють звільняти з-під варти.