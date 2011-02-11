Генпрокурор пообіцяв депутатам подумати, чи не випустити Луценка
Та інших екс-урядовців
|Юрій Гримчак відповідають на запитання журналістів біля будівлі ГПУ. Київ, 10 лютого
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Народна самооборона" з посиланням на Ю.ГРИМЧАКА, відповідна домовленність була досягнута в ході зустрічі парламентаріїв із В.ПШОНКОЮ.
“Генпрокурор згідно із Кримінально-процесуальним кодексом не приймає такого рішення (переглядати та змінювати запобіжний захід - УНІАН), тому ми домовились, що вони розглянуть його з керівником Слідчого управління і слідчим, а рішення буде трохи пізніше, нам повідомлено”, - сказав Ю.ГРИМЧАК.
Він також зауважив, що група депутатів, які були присутні на зустрічі з В.ПШОНКОЮ, подали йому клопотання, в якому просять звільнити з-під варти на підписку про невиїзд вкзаних посадовців уряду Юлії ТИМОШЕНКО, досудове слідство по кримінальних справах яких уже закінчилось.
При цьому Ю.ГРИМЧАК зазначив, що депутати готові взяти на поруки всіх звільнених з-під арешту і гарантувати, що вони залишаться в Україні, будуть знайомитись з матеріалами справи та за першим же викликом з`являться в суд.
Ю.ГРИМЧАК нагадав, що на сьогодні Верховною Радою ухвалено зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які дозволяють звільняти з-під варти.