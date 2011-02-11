Кучма вважає, що зона вільної торгівлі з ЄС «роздягне» Україну

Екс-президент України Леонід КУЧМА вважає, що Європейський Союз пропонує Україні неприйнятні умови в ході підготовки угоди про створення зони вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні українсько-російського форуму «Партнерство України і Росії в нових реаліях європейської та євразійської інтеграції».

Л.КУЧМА підкреслив, що режим вільної торгівлі не може бути встановлений з вилученням із нього окремих груп товарів.

«Вони нам пропонують понад 400 вилучень. Про що говорити, про яку вільну торгівлю? Якщо подивитися перелік сільськогосподарської продукції, то там така тарифна політика, що нам там робити просто нічого. Ми часто кидаємо в народ, що нам хтось пропонує, ну а суті-то правди ми не говоримо, до чого це призведе. Отже нам така вільна торгівля не потрібна, коли ми будемо роздягнені повністю. Сюди (в Україну – УНІАН) йтиме все і вся, а там (у ЄС – УНІАН) ринок для нашої продукції закритий», - сказав Л.КУЧМА.

При цьому він підкреслив, що фактично закритим для України може стати ринок сільськогосподарської продукції, який для України надзвичайно важливий. «Сільгосппродукція – це те, в чому ми можемо конкурувати. Що, ми у галузі високих технологій з Європою збираємося конкурувати на їхніх ринках, отримавши зону вільної торгівлі?» - сказав Л.КУЧМА.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що підготовка й підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом стримується тим, що з боку ЄС висувається вимога про введення квот на українську продукцію. При цьому прем`єр зазначив, що, на його думку, квоти при вільній торгівлі вводити неприпустимо.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС у 2007 році почали переговори про угоду про асоціацію. На початку 2008 року сторони почали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, яка повинна стати частиною угоди про асоціацію.