Кінах вказав межу, яку ніколи і нікому не можна переступати

Конституційний орган, на який покладене завдання захищати життєво важливі інтереси людини і громадянина, суспільства і держави та забезпечувати сталий розвиток суспільства – Рада національної безпеки і оборони України – має стати тим майданчиком, на якому всі учасники політичного протистояння - Президент, парламент і уряд - зможуть увійти в конституційне поле, знайти потрібне суспільству для збереження стабільності і спокою консолідоване рішення. Таку думку висловив сьогодні в прямому ефірі радіо „Ера” міністр економіки України Анатолій КІНАХ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КІНАХА, на його переконання „є межа, яку ніколи і нікому не можна переступати, бо за нею – руйнація системних інституцій влади”. На думку А.КІНАХА, засідання РНБОУ “є універсальною можливістю знайти порозуміння, повернутися в лоно Конституції і діючого законодавства”. “Саме принцип відповідності законам, точного слідування їх духу і букві, а не принцип політичної доцільності, має панувати в РНБОУ”, - наголосив він.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо можливості відправити у відставку уряд рішенням Ради нацбезпеки, голова Партії промисловців і підприємців заявив, що у конституційного органу немає таких повноважень і висловив сподівання, що члени РНБО усвідомлюють свою високу відповідальність за збереження соціальної стабільності та спокою в країни, найважливішою складовою яких є безперешкодне функціонування вищої виконавчої гілки влади.

А.КІНАХ ще раз нагадав, що ескалація протистояння призведе лише до руйнівних наслідків, поставить під загрозу базові цінності суспільства і країни. „Демонструючи неконсолідованість та непослідовність, влада лише збільшує ризики стороннього впливу, провокує спроби зовнішнього втручання в наші внутрішні справи. А це вже фактор національної безпеки”, - наголосив А.КІНАХ.