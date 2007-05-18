Кучма не хоче бути у парламенті, який раз по разу роздягають

Екс-президент України Леонід КУЧМА не планує балотуватися на дострокових парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам Л.КУЧМА наголосив, що за жодних умов він не повернеться у велику політику.

«Ну що мені там робити, в цьому залі? Я краще буду дивитись на них збоку», - сказав він.

За словами Л.КУЧМИ, в ситуації, яка склалась в Україні, “коли вибори, за великим рахунком, не змінять розташування сил у парламенті, іти на вибори - це невдячна справа”.

Л.КУЧМА також вважає, що сьогодні немає нових політичних сил, які б могли включитися в боротьбу за депутатські мандати. “Тому кожен повинен займатись своєю справою, а якщо вибори відбудуться, а тут, я думаю, сумнівів немає, що вони колись відбудуться обов’язково, щоб прийшли нові обличчя”, - сказав екс-президент.

Він також розкритикував непрофесійність парламенту, зауваживши, що неможлива ситуація, коли думкою парламентаріїв не цікавляться з усіх сторін. На думку Л.КУЧМИ, коли вибори відбувались за мажоритарним принципом, парламент був набагато професійніше.

Л.КУЧМА переконаний, що перед проведенням виборів слід внести відповідні зміни до виборчого законодавства.

При цьому він підкреслив, що вибори без зміни законодавства не можуть відбутись за жодних обставин. «Ви знаєте, є стара притча. Колись батько сина одружував. Прийшов до дівчини з сином, і каже їй – роздягайся. Та в плач, і до батьків. А батьки кажуть, ну що, доню, це ж на все життя хлопець обирає собі дружину. Вона роздяглась. Батько подивився і сказав – не підходить. Вона знову в плач. Питає, чого? Очі не того кольору, відповів батько. Так от, я не хочу, щоб за таким принципом і надалі ставилися до нового парламенту, якщо комусь не сподобалось обличчя багатьох депутатів», - наголосив Л.КУЧМА.

Водночас, він відмовився давати прогнози розвитку ситуації в Україні. «В ситуації, коли багато чого (законів – УНІАН) не підтримується, особливо Конституція, то прогнози робити – невдячна справа, адже для цього треба мати прогнозовану політику”, наголосив Л.КУЧМА. За його словами, “коли кожен день змінюється ситуація, і не знаєш, що буде завтра, у тому числі не знають ті, хто рішення приймає, я думаю, що ми знаходимось в стані, в якому я б не хотів, щоб знаходилась Україна», - наголосив Л.КУЧМА.