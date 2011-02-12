В ролику до Євро-2012 "замазали" пам’ятник Леніну
16:35, 12 лютого 2011Політика
3909 0
Монумент "зник" з центру Харкова
У рекламному ролику «Увімкни Україну. Євро-2012», який транслюється на європейських телеканалах, в кадрах про Харків стертий пам’ятник Леніна на майдані Свободи.
Як передає кореспондент УНІАН, користувачі інтернету можуть пересвідчитися в цьому, зосередивши увагу на 47-49-й секундах перегляду ролика.
Багатометровий пам’ятник Леніну у Харкові, який мав би виднітися в кадрах про столицю Слобожанщини та її центральну площу – майдан Свободи, зовсім відсутній.
Коментарі представників харківської влади поки що з цього приводу не пролунали.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter