У понеділок КС обіцяє розказати, чи мав Ющенко право звільняти суддів

У понеділок, 21 травня, Конституційний Суд України оприлюднить Рішення у справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції про офіційне тлумачення положення частини п`ятої статті 20 Закону України "Про судоустрій України" (справа про звільнення судді з адміністративної посади).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, початок о 10.00.

Акредитація представників ЗМІ проводиться сьогодні, 18 травня, до 17.30 за тел.: 238-10-80, 238-11-38.

Довідка УНІАН. Частина п’ята статті 20 діючого закону “Про судоустрій України” передбачає, що “голова суду, заступник голови суду призначаються на посаду строком на п`ять років з числа суддів та звільняються з посади Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України (а щодо спеціалізованих судів - голови відповідного вищого спеціалізованого суду) на підставі рекомендації Ради суддів України (щодо спеціалізованих судів - рекомендації відповідної ради суддів).

Крім того, частина 5 ст.20 передбачає, що призначення на інші адміністративні посади в судах, а також призначення (обрання) на адміністративні посади у Верховному Суді України та звільнення з цих посад здійснюється в порядку, встановленому Законом “Про судоустрій України”. Суддя може бути звільнений з адміністративної посади (крім адміністративних посад у Верховному Суді України) в порядку, визначеному 20-ою статтею, також за ініціативою Вищої ради юстиції. Призначення судді на адміністративну посаду без додержання вимог цієї статті не допускається.