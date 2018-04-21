Життя Тимошенко під загрозою?

«Тимошенко готує переворот», «У всьому винна Тимошенко», «Росія передбачає кровопролиття», «Тимошенко готує змову проти Росії»... Достатньо побіжного погляду на заголовки з російського Інтернету за останні кілька тижнів, щоб зрозуміти, кого росіянам пропонується сприймати на Україні як головну загрозу слов`янській єдності та дружбі з Росією. В принципі нічого дивного: реакція на Тимошенко як на символ «кольорової» революції 2004 року зрозуміла і прогнозована. Дивує інше: захопившись інформаційною війною проти лідера української опозиції, в Москві ризикують не просто набити гулі, а нарватися на серйозну проблему, яка, боронь Боже, може призвести до глибоких негативних геополітичних змін і нестабільності в самій Росії і в цілому регіоні.

Місяць тому українська Служба безпеки повідомила, що володіє інформацією про підготовку замаху на Тимошенко. Заява виконуючого обов`язки глави СБУ Налівайченко потонула у вирі гучних подій. У Конституційному суді готувалися до розгляду законність Указу президента про розпуск парламенту, біля стін КС побили опозиційних депутатів, прес-конференції Ющенка, виступи Януковича...

Треба віддати належне, заходи безпеки в Києві видно на кожному кроці. Міліціонери вранці стоять довгими ланцюжками від станції метро «Поштова площа» до самого Хрещатика, живою огорожею охороняючи біло-сині колони мешканців шахтарських регіонів, яких привезли до Києва підтримати Верховну Раду та уряд. Досвідченому оку нескладно визначити, що правоохоронців у штатському також вдосталь на обох майданах: і на «помаранчевому», і на коаліційному. Між мітингами — розділові огорожі і бійці ЗМОП у чорних шоломах із забралами із скла. Втім, саме СБУ до матеріалів про можливий замах на Тимошенко поставилося відповідальніше, ніж місцева преса і МВС.

17 квітня 2007 року - вхід до будинку, де розташоване українське інформаційне агентство УНІАН. Тут має відбутися прес-конференція за участю Юлії Тимошенко. За п`ять хвилин до приїзду лідера опозиції з`являється молода людина в бейсболці, з собакою на повідку. Вівчарка обнюхує днища припаркованих машин. За два метри — машина «Швидкої допомоги». Здивований водій заглядає в дзеркало заднього виду, не розуміючи, з чого раптом його «амбюленс» нюхають по периметру. Здогадавшись, що вівчарка тут за службовим обов`язком, а не для вирішення своїх природних потреб, водій спокійно відкидається на спинку сидіння.

«Швидка допомога», заходи для виявлення вибухових речовин плюс оперативна зйомка, яка велася у відкриту зі сходинок інформагентства людьми, украй слабо схожими на справжніх телевізійників... Про снайперів на дахах можна було тільки здогадуватися. Після зухвалого вбивства кілером російського бізнесмена на подвір`ї районного суду Києва замаху, здається, можна чекати будь-якої хвилини і в будь-якому місці. Після прес-конференції Юлія Тимошенко виходить в щільному кільці телевізійних камер, сідає в машину і від`їжджає.

Уже за два дні планується виступ Тимошенко перед Конституційним судом, проте його оперативно відміняють з огляду на одержані дані про можливі провокації. Між мітинговцями видно корогви упереміж з прапорами Партії регіонів. Групка віруючих голосно співає. Виявляється, це загін православних, що серйозно намірився зірвати виступ лідера опозиції. Хто міг затесатися під корогви і прапори і з якою метою міг пробиратися до місця виступу — одному боові відомо.

Про те, що життя Тимошенко знаходиться під загрозою, свідчать і дані, що просочилися в засоби масової інформації, нібито до грузинів, які проживають в Києві, зверталися їх земляки з-поміж кримінальних авторитетів з проханням імітувати замах на лідера української опозиції. Київські журналісти, посилаючись на джерела в спецслужбі, стверджують, що замах справді готується. І готують його люди, які представляють так званий клан донецьких. А грузинів задіюють виключно як громовідвід: на них має лягти підозра і зрештою буде покладена провина за скоєне. В ідеальному варіанті замах повинен виглядати як побутовий, такий, що не має ніякого стосунку до політики.

Ще один варіант — використання «жертовного пішака». Кандидатом на роль останнього є епатажний український політик Михайло Бродській, такий собі «Жириновський-лайт». Зараз він грає роль викривача «леді Ю.». За сценарієм, Бродського можуть прибрати нібито за замовленням Тимошенко, а кримінал потім, мовляв, помститься за свого «дружка». Загалом, варіантів багато, але...

З урахуванням напруженої ситуації на Україні в цілому і життя Тимошенко зокрема істерична інформаційна війна проти лідера опозиції виглядає принаймні недалекоглядно. Не хотілося б нагадувати, що Перша світова війна почалася саме з політичного вбивства і що мільйонами життів було заплачено за авантюрність, історичну безвідповідальність, та й банальну тупість сильних світу цього. Безоглядно навішуючи ярлики і проголошуючи Тимошенко причиною мало не всіх проблем Росії, Москва автоматично приймає на себе всі підозри щодо загроз для життя лідера української опозиції. Історія повинна вчити. Російське керівництво повинне хотіти вчитися і на власному досвіді, і на досвіді інших країн.

Загибель у Лондоні від полонію колишнього офіцера КДБ Литвиненка не принесла Росії ні шани, ні міжнародного авторитету, ні довіри до країни як економічного партнера. Незалежно від того, хто і з яких причин віддав наказ знищити Литвиненка, так вийшло, що саме Росія прийняла на себе основну підозру у вбивстві, яке нажахало світ...

У цій ситуації у Росії є лише один спосіб відвернути катастрофічний розвиток подій у всій Східній Європі. Москві необхідно використовувати весь свій політичний вплив на Україні, щоб не дозволити спровокувати силові дії, наслідки яких можуть стати катастрофічними і незворотніми.

Сергій Росляков, газета "Версія" (Росія)