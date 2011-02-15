Постав запитання Президенту через веб-сторінку УНІАН

25 лютого, в день річниці інавгурації, Президент України Віктор Янукович візьме участь у телепроекті «Розмова з країною».

Проект стартував сьогодні, 15 лютого.

На базі ВАТ "Укртелеком" організовано контакт-центр, який прийматиме запитання і думки громадян. Дзвінки до контакт-центру безкоштовні. Надіслати свої запитання можна також через Інтернет. Їх прийматимуть за допомоги власних Інтернет-ресурсів партнери телепроекту – інформагентства УНІАН та «Інтерфакс-Україна».

Усі запитання з контакт-центру, а також ті, що надійдуть через Інтернет, щодня передаватимуться Президенту. Вони будуть проаналізовані, щодо кожного запитання буде надано відповідь.

Співорганізаторами телепроекту виступили телеканали: «Інтер», «1+1», ICTV, «Україна», НТКУ і «5-й канал». За допомогою їхніх технічних можливостей будуть організовані включення з регіонів до кіностудії імені Довженка, де В.Янукович працюватиме 25 лютого.

ПОСТАВИТИ ЗАПИТАННЯ ПРЕЗИДЕНТУ МОЖНА ТУТ