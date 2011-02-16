Нардепам пропонують заборонити пам'ятники Сталіну

У Верховній Раді зареєстровано проект закону про заборону спорудження (створення) пам`ятників і монументів Йосипу Сталіну та іншим особам, винним в організації Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Як повідомляється на сайті парламенту, авторами законопроекту є народні депутати від “Нашої України – Народної самооборони” Олександр ТРЕТЬЯКОВ та Ірина ГЕРАЩЕНКО.

Відповідний документ вони зареєстрували у ВР сьогодні, 16 лютого. Наразі законопроект передано керівництву ВР, зазначається на сайті.