Тимошенко: потрібні не тільки майданні революції

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявляє про необхідність об`єднання інтелектуального середовища навколо стратегічної програми розвитку України.

"Нам з вами один раз треба набратися мужності, інтелекту і зробити не тільки майданні революції, які у нас добре виходять, мирно і красиво, а один раз зробити інтелектуальну революцію", - сказала Юлія Тимошенко в інтерв`ю телеканалу ТВі.

На її думку, ще до виборів інтелектуальне середовище має розробити проект власної країни, який буде втілюватися в післявиборчий період.

"Нам треба зробити інтелектуальну революцію, зробити проект власної країни до виборів, знати, як мусить виглядати порядок, в якому ми хочемо жити, а це нова Конституція, і проголосувати за ті правила життя, які ми хочемо бачити, а не за чергові обличчя політиків. Тоді правосудні суди і насправді незалежні слідчі і будуть запорукою того, що треба буде злочинців карати, а не політиків", - цитує офіційний сайт.