Фура не розминулась з «BMW»: трьом загиблим - від 17 до 23 років

У Київській області під час зіткнення фури з легковим автомобілем загинуло троє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, на 42 км автодороги Київ–Чернігів–Нові Яриловичі водій вантажівки «DAF» з напівпричепом при виконанні розвороту не надав переваги в русі та скоїв зіткнення з автомобілем «BMW 740».

Внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля «BMW» загинули на місці пригоди (двоє дівчат 17-ти та 18-ти років), а 23-річний водій цього ж автомобіля отримав тяжкі тілесні ушкодження, з якими був доставлений до Броварської лікарні, де помер. Ведеться слідство.