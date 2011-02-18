Фура не розминулась з «BMW»: трьом загиблим - від 17 до 23 років
10:56, 18 лютого 2011Політика
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ДТП у Київській області
У Київській області під час зіткнення фури з легковим автомобілем загинуло троє людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, на 42 км автодороги Київ–Чернігів–Нові Яриловичі водій вантажівки «DAF» з напівпричепом при виконанні розвороту не надав переваги в русі та скоїв зіткнення з автомобілем «BMW 740».
Внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля «BMW» загинули на місці пригоди (двоє дівчат 17-ти та 18-ти років), а 23-річний водій цього ж автомобіля отримав тяжкі тілесні ушкодження, з якими був доставлений до Броварської лікарні, де помер. Ведеться слідство.
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