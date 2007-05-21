У Нашій Україні заявляють, що коаліція готує захоплення Печерського суду

У політичній партії “Народний Союз Наша Україна” заявляють, що на найближчі дні, найімовірніше - на вівторок, 22 травня, заплановано силове захоплення Печерського райсуду столиці.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, про це заявив керівник аналітичного департаменту НСНУ Анатолій ЛУЦЕНКО.

«Приводом для цього стане рішення Уманського міськрайонного суду Черкаської області про визнання незаконними відповідних указів Президента, тобто про поновлення КОЛЕСНИЧЕНКА на посаді голови Печерського районного суду Києва, - зазначив А.ЛУЦЕНКО. - За наявною у нас інформацією, таке рішення 22 травня готові винести три підконтрольні КОЛЕСНИЧЕНКУ судді Уманського суду (його кум та ще двоє залежних від КОЛЕСНИЧЕНКА суддів, одному з яких він у свій час як голова Уманського міськрайсуду допоміг стати суддею). Швидше за все, це будуть ті самі судді, які у квітні цього року вже зупиняли дію указів Президента щодо звільнення КОЛЕСНИЧЕНКА з посади голови Печерського райсуду”.

А.ЛУЦЕНКО переконаний, що “повернення КОЛЕСНИЧЕНКА у крісло голови Печерського суду столиці забезпечуватимуть депутати від правлячої парламентсько-урядової коаліції та виконавча служба Міністерства юстиції, яке контролюється цією коаліцією”.

“Зрозуміло, що примусове "взяття" кабінету голови та печатки Печерського суду пояснюватиметься необхідністю забезпечення законності, а саме тим, що рішення про поновлення на роботі підлягає негайному виконанню”, - переконаний керівник аналітичного управління НСНУ.

“Для коаліції повернення КОЛЕСНИЧЕНКА, якого тісно пов‘язують з КІВАЛОВИМ, на посаду голови Печерського суду є принципово важливим, - вважає А.ЛУЦЕНКО, - у такий спосіб вона повертає собі контроль над "головним" судом столиці і зможе використовувати його можливості під час позачергових парламентських виборів, а також впливати на його рішення з інших важливих політичних та економічних питань”.

“Однак перше завдання, яке має виконати КОЛЕСНИЧЕНКО одразу ж після свого поновлення, – це забезпечити рішення Печерського суду про визнання незаконними указів Президента про звільнення суддів Конституційного суду СТАНІК, ПШЕНИЧНОГО та ІВАЩЕНКА, - переконаний А.ЛУЦЕНКО, - "Узаконення" рішенням суду цих осіб в статусі суддів КС відкриває для коаліції нові можливості по маніпуляції КС, у тому числі переформатування його складу через Верховну Раду і визначення нового керівництва КС, яке остаточно зробить політичну доцільність основним принципом діяльності цього органу, перетворивши його в політичний антикризовий центр”.

“Хто стане головним "конституційним" антикризовим менеджером, який освячуватиме й усі подальші конституційні зміни, здогадатися нескладно”, - резюмував А.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Президент України В.ЮЩЕНКО скасував свій Указ від 15 червня 2005 року № 950, яким переводив суддю В.КОЛЕСНИЧЕНКА на роботу до Печерського районного суду м. Київ. Як зазначається в Указі, це рішення В.ЮЩЕНКО прийняв “з метою перевірки всіх обставин переведення В.КОЛЕСНИЧЕНКА на роботу на посаді судді Печерського районного суду міста Києва” з посади судді місцевого Уманського міськрайонного суду Черкаської області.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО того ж дня заявив, що оскаржуватиме це рішення у суді.

Крім того, 5 квітня Секретаріат Президента України заявив про захоплення Печерського райсуду Києва представниками Партії регіонів. Зокрема, керівник прес-служби Секретаріату Олег КОШЕЛЄВ повідомив журналістам, що народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ забрав основну печатку Печерського райсуду.

Того ж дня в.о. голови Печерського суду Інна ОТРОШ заявила, що колишній голова суду В.КОЛЕСНИЧЕНКО ввірвався до її службового кабінету, побив її помічницю і забрав печатку суду.

19 квітня народний депутат, член фракції Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ заявив, що Уманський міськрайонний суд Черкаської області прийняв рішення про відновлення В.КОЛЕСНИЧЕНКА на посаді голови Печерського райсуду Києва.

20 квітня прес-служба “Нашої України” заявила, що представники Партії регіонів планують повторити силове захоплення приміщення Печерського районного суду Києва.