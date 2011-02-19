Наливайченко вважає, що поліцейська держава в Україні – вже реальність

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО закликав усіх народних депутатів об’єднатися навколо створення Тимчасової слідчої комісії парламенту із розслідування «кричущих випадків міліцейського свавілля». Про це він заявив під час програми Шустер-live на Першому національному.

При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що депутати, в рамках діяльності ТСК, мають зробити висновками щодо керівництва МВС. Оскільки, те що відбувається в міліції, за словами політика, вже серйозна загроза для держави. «Не потрібно розмовляти про тисячі поправок – потрібно створювати ТСК, а результатом її роботи має стати звільнення Анатолія МОГИЛЬОВА», - переконаний він.

«Те, що зараз відбувається в Україні з міліцейським свавіллям – це справжнісінький совок у найгіршому виконанні. І побудова поліцейської держави в Україні – це вже реальність», - констатував В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«50 людей, які загинули за рік цієї влади у відділках міліції, зростання кримінальної злочинності на 30% - це вирок тим людям, які зараз керують міліцією», - вважає політик.

Як нагадує прес-служба партії, група «Нашої України» у Верховній Раді ініціювала невідкладне створення Тимчасової парламентської слідчої комісії для розслідування випадків свавілля міліції стосовно наших громадян.

«Наша Україна» також звернулася до Уповноваженого з прав людини із вимогою втрутитися у ситуацію і захистити людей від застосування тортур.

Крім тогою, народні депутати від партії тримають на контролі випадки міліцейських зловживань. Зокрема, народний депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО надіслав депутатський запит А.МОГИЛЬОВУ щодо незаконних дій співробітників ДАІ у м. Бердянську Запорізької області, що містять ознаки кримінального злочину – після резонансу, який викликав відеозапис оперативної народи інспекторів ДАІ цього міста, на яких ставляться плани штрафів. Народний депутат Андрій ПАРУБІЙ направив депутатське звернення до генпрокурора щодо затримання співробітниками Управління ДАІ м. Одеси з порушенням низки законів України активіста громадської організації «Дорожній контроль» м. Одеси Дмитра ГОВЕРДОВСЬКОГО.