Луценко одягнув Європу у вишиванку
Представник Єврокомісії заявив про скасування Дня Європи в Києві, пояснивши це «питаннями безпеки»: мовляв, ті, хто живе в наметах на Майдані, можуть не зрозуміти тих, хто радітиме з приводу нашої європейськості... Луценко з “Народною самообороною” влаштували власне свято...
|Юрій Луценко
Категоричну незгоду з таким ставленням до наших державних свят (а це свято було започатковане відповідно до президентського указу Леонід Кучма) висловило громадянське об’єднання «Народна самооборона». Дізнавшись про перенесення святкування Дня Європи в Києві на невизначений термін, «народносамооборонці» вирішили “власне свято”. Для цього поїхали відзначати його на Закарпатті, де в Рахівському районі знаходиться географічний європейського центр континенту.
Саме там 18 травня «Народна самооборона» й провела акцію «Одягнемо Європу у вишиванку», яку присвятила Дням Європи в Україні.
«Нам було прикро, що Рада Європи скасувала Дні Європи в Україні через діяльність українського уряду. Але ми все-таки вирішили його провести – тут, у самому центрі Європи, аби нагадати всім, що Україна – справді європейська держава, а українці – європейська нація, – звернувся до тих, хто зібрався на святкування, лідер «Народної самооборони» Юрій Луценко. – Ми маємо має на своїй землі встановити європейські стандарти й припинити чвари, розбрат і пошуки винних».
|Тарас Чубай
Народ пожвавлюється й швидко оточує їх щільним кільцем – так, що журналістам, які приїхали на свято, тяжко підступитися ближче, аби щось почути. «Як там у Києві? Як проходять переговори? Чи будете блокуватися з «Нашою Україною»?» – засипають запитаннями з усіх боків «самооборонців». Жванія висловив упевненість, що вибори, попри всі перешкоди, відбудуться, народ зробить свій вибір – але до цього вибору треба поставитися дуже серйозно: «Ми маємо на цих виборах голосувати не за ознаками – у кого яка зачіска чи хто як говорить, – а голосувати за власні інтереси», – заявив він. Щодо європейського шляху України Жванія впевнений: «Європа фактично простягає нам руку, але Україні треба попрацювати над собою».
Згоден з ним і Катеринчук, який вважає, що головне для України – добробут її громадян, а тому треба робити все, аби праця українців належно винагороджувалася. За його словами, у країні треба провести економічну та податкову реформи.
Лідер Християнсько-демократичної партії Володимир Стретович наголошує на необхідності змін у системі правосуддя. «Чому ми сьогодні говоримо про День Європи, а українські суди приймають рішення, які не вписуються в жодні цивілізовані рамки? Тому що вони по суті не українські, а сурогатні. І треба змінювати цю владу», – вважає Стретович.
Під час неформального спілкування лідерів НС біля великого багаття вони пояснили, що правляча коаліція та уряд відверто показали Євросоюзу брак бажання рухатися в напрямку ЄС. Прем’єр-міністр та представники діючої більшості в парламенті неодноразово демонстрували зневагу до європейського вибору більшості українського суспільства, який був зроблений в 2004 році. Керівник уряду та представники коаліції цілком свідомо гальмували діяльність робочої групи щодо створення Нової розширеної угоди між Україною і ЄС та виконання попередньої угоди. Візит представників ЄС в Україну засвідчив фактичне невиконання урядом угоди з ЄС і відсутність зацікавленості з боку коаліції та уряду в реалізації євроінтеграційної політики. Усе це суперечить тим зобов’язанням, які взяла на себе парламентська більшість та уряд при створенні коаліції. І все це було однією з вагомих причин політичної кризи, яка розгорнулася в Україні.
Одним з результатів політики уряду Віктора Януковича стало те, що оптимізм ЄС щодо європейської перспективи України змінився на песимізм, і відносини по лінії Україна – ЄС стали більш формальними. Яскравим свідченням такого ставлення до України стала фактичне скасування участі ЄС в традиційному Дні Європи в Україні. Можна говорити, що команда Януковича фактично зруйнувала євроінтеграційні досягнення Президента Ющенка та попередніх урядів. Це значна втрата для всіх тих українців, котрі мріють про європейське майбутнє України і для всіх тих мільйонів громадян, які прагнуть європейського життя для нашої країни.
Іванна Синюта