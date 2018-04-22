Луценко одягнув Європу у вишиванку

День Європи в Україні цього року мав стати наймасштабнішим за п`ятирічну історію його відзначення. З міського бюджету Києва на нього планувалося виділити чималі кошти, узяти участь у святкуванні мали намір 26 посольств країн Євросоюзу в Україні. «Враховуючи вражаючий успіх минулорічних святкувань, ми впевнені, що День Європи-2007 буде ще успішнішим і надовго запам’ятається учасникам свята”, – зазначали в представництві Європейської комісії ще за декілька днів до запланованої на 19 травня події. Але напередодні її представник Єврокомісії в Україні заявив про те, що «свято скасовується», пояснивши це «питаннями безпеки»: мовляв, ті, хто живе зараз у наметах на Майдані, можуть не зрозуміти тих, хто прийде в центр столиці радіти з приводу своєї європейськості. А від цього – один крок до зіткнень і заворушень. Одне слово, вирішіть свої політичні проблеми – а тоді і святкуйте свою належність до великого континенту. За нашою допомогою.

Категоричну незгоду з таким ставленням до наших державних свят (а це свято було започатковане відповідно до президентського указу Леонід Кучма) висловило громадянське об’єднання «Народна самооборона». Дізнавшись про перенесення святкування Дня Європи в Києві на невизначений термін, «народносамооборонці» вирішили “власне свято”. Для цього поїхали відзначати його на Закарпатті, де в Рахівському районі знаходиться географічний європейського центр континенту.

Саме там 18 травня «Народна самооборона» й провела акцію «Одягнемо Європу у вишиванку», яку присвятила Дням Європи в Україні.

«Нам було прикро, що Рада Європи скасувала Дні Європи в Україні через діяльність українського уряду. Але ми все-таки вирішили його провести – тут, у самому центрі Європи, аби нагадати всім, що Україна – справді європейська держава, а українці – європейська нація, – звернувся до тих, хто зібрався на святкування, лідер «Народної самооборони» Юрій Луценко. – Ми маємо має на своїй землі встановити європейські стандарти й припинити чвари, розбрат і пошуки винних».

У той час, коли в Києві панувала справжня літня спека, на Закарпатті було достатньо прохолодно, збирався дощ. Але рахівчани та жителі найближчих сіл ішли в міський парк у доброму гуморі, запасаючись про всяк випадок парасольками. Перед шанувальниками Європи виступили українські гурти «Мандри», «Пікардійська терція», «Плач Єремії», Марійка Бурмака, Тарас Петриненко. Виступили й чільні «народносамооборонці» – Юрій Луценко, Микола Катеринчук, Давид Жванія, Тарас Стецьків, Володимир Стретович, Олесь Доній, Володимир Ар`єв. Вони з’явилися після концерту у вишиванках.

Народ пожвавлюється й швидко оточує їх щільним кільцем – так, що журналістам, які приїхали на свято, тяжко підступитися ближче, аби щось почути. «Як там у Києві? Як проходять переговори? Чи будете блокуватися з «Нашою Україною»?» – засипають запитаннями з усіх боків «самооборонців». Жванія висловив упевненість, що вибори, попри всі перешкоди, відбудуться, народ зробить свій вибір – але до цього вибору треба поставитися дуже серйозно: «Ми маємо на цих виборах голосувати не за ознаками – у кого яка зачіска чи хто як говорить, – а голосувати за власні інтереси», – заявив він. Щодо європейського шляху України Жванія впевнений: «Європа фактично простягає нам руку, але Україні треба попрацювати над собою».

Згоден з ним і Катеринчук, який вважає, що головне для України – добробут її громадян, а тому треба робити все, аби праця українців належно винагороджувалася. За його словами, у країні треба провести економічну та податкову реформи.

Лідер Християнсько-демократичної партії Володимир Стретович наголошує на необхідності змін у системі правосуддя. «Чому ми сьогодні говоримо про День Європи, а українські суди приймають рішення, які не вписуються в жодні цивілізовані рамки? Тому що вони по суті не українські, а сурогатні. І треба змінювати цю владу», – вважає Стретович.

Під час неформального спілкування лідерів НС біля великого багаття вони пояснили, що правляча коаліція та уряд відверто показали Євросоюзу брак бажання рухатися в напрямку ЄС. Прем’єр-міністр та представники діючої більшості в парламенті неодноразово демонстрували зневагу до європейського вибору більшості українського суспільства, який був зроблений в 2004 році. Керівник уряду та представники коаліції цілком свідомо гальмували діяльність робочої групи щодо створення Нової розширеної угоди між Україною і ЄС та виконання попередньої угоди. Візит представників ЄС в Україну засвідчив фактичне невиконання урядом угоди з ЄС і відсутність зацікавленості з боку коаліції та уряду в реалізації євроінтеграційної політики. Усе це суперечить тим зобов’язанням, які взяла на себе парламентська більшість та уряд при створенні коаліції. І все це було однією з вагомих причин політичної кризи, яка розгорнулася в Україні.

Одним з результатів політики уряду Віктора Януковича стало те, що оптимізм ЄС щодо європейської перспективи України змінився на песимізм, і відносини по лінії Україна – ЄС стали більш формальними. Яскравим свідченням такого ставлення до України стала фактичне скасування участі ЄС в традиційному Дні Європи в Україні. Можна говорити, що команда Януковича фактично зруйнувала євроінтеграційні досягнення Президента Ющенка та попередніх урядів. Це значна втрата для всіх тих українців, котрі мріють про європейське майбутнє України і для всіх тих мільйонів громадян, які прагнуть європейського життя для нашої країни.

Іванна Синюта