Евакуацію українців з Лівії ускладнює комендантська година

Через введення у Тріполі комендантської години Міністерство закордонних справ України опрацьовує можливість перельоту першого евакуаційного літака до Лівії завтра, 23 лютого.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за повідомленням Посольства України в Лівії, сьогодні у м.Тріполі очікується введення комендантської години, що діятиме щодня з 16.00 до 8.00.

Це, у свою чергу, унеможливлює безпечний переїзд до аеропорту м.Тріполі громадян України, які виявили бажання повернутися в Україну в рамках евакуації, а також ускладнює отримання від лівійських компетентних органів дозволів на переліт та посадку в столичному аеропорту іноземних, в тому числі українського, літаків у цей проміжок часу.

З огляду на це, а також для забезпечення безпечного збору в аеропорту та посадки на борт літака українських громадян, на даний час МЗС спільно з МНС та Міноборони України оперативно опрацьовують можливість забезпечення перельоту першого евакуаційного літака до Лівії завтра, 23 лютого 2011 р.

Як повідомляв УНІАН, за даними Департаменту преси та інформації Міністерства оборони України, для проведення операції з евакуації громадян України з території Лівії підготовлено військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних Сил Збройних сил України. Сьогодні вдень Іл-76МД здійснив переліт з місця постійного базування до військового майданчику аеропорту “Бориспіль”, дозаправився пальним, екіпаж пройшов митні процедури і перебуває у готовності до вильоту у Лівію.

За даними МЗС, станом на вечір 21 лютого готовність виїхати в Україну підтвердили близько 170 громадян України, які проживають та працюють в цій країні, а також члени сімей співробітників Посольства України в Лівії.

Як повідомляв УНІАН, кілька днів в Лівії проходять акції протесту проти чинної влади. За різними даними, в результаті зіткнень загинуло від 300 до 400 чоловік.