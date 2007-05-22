Ющенко пішки піднімається на Тарасову гору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, який перебуває з робочою поїздкою у Черкаській області, пішки піднімається на Тарасову гору.

Як передає кореспондент УНІАН, там В.ЮЩЕНКО покладе квіти до могили Великого Кобзаря з нагоди 146-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка.

Сьогодні ж у Канівському природному заповіднику Київського національного університету ім. Тараса Шевченка В.ЮЩЕНКО поспілкується з представниками ЗМІ та візьме участь у засіданні Ради Українського козацтва.