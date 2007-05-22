Ющенко пішки піднімається на Тарасову гору
10:45, 22 травня 2007Політика
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Президент покладе квіти на могилу
Президент України Віктор ЮЩЕНКО, який перебуває з робочою поїздкою у Черкаській області, пішки піднімається на Тарасову гору.
Як передає кореспондент УНІАН, там В.ЮЩЕНКО покладе квіти до могили Великого Кобзаря з нагоди 146-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка.
Сьогодні ж у Канівському природному заповіднику Київського національного університету ім. Тараса Шевченка В.ЮЩЕНКО поспілкується з представниками ЗМІ та візьме участь у засіданні Ради Українського козацтва.
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