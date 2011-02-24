У Червонограді розмалювали свастикою монумент воїнам-визволителям

У ніч на 23 лютого у Червонограді Львівської області невідомі облили фарбою і розмалювали свастикою монумент воїнам Радянської армії, які визволяли місто від фашистських загарбників.

Про це повідомив УНІАН голова облорганізації Антифашистського комітету України Олександр КАЛИНЮК.

За його словами, «серед полеглих воїнів, які визволяли місто, було багато росіян. Це ж якими треба бути бездуховними особами, щоб напередодні святкування Дня захисника Вітчизни осквернити могили тих, хто рятував від «коричневої чуми» їхніх предків! Сьогодні ми вже надіслали відповідну заяву Генеральному консулу Росії у Львові Євгену ГУЗЄЄВУ».